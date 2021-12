Les plans d’eau les plus propres du monde

En voici quelques uns.

Par Reya Mehrotra

Récemment, une photo d’un bateau qui semblait suspendu dans les airs est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un examen plus attentif a révélé que le bateau flottait sur la rivière Dawki du Meghalaya. D’une part, là où des rivières polluées et mousseuses comme la Yamuna font les gros titres pour toutes les mauvaises raisons, nous avons un certain nombre de plans d’eau en Inde et dans le monde qui sont connus pour leur surface et leur eau propres et vitreuses. En voici quelques uns.

Bonito, Brésil

Bonito signifie beau et le mot définit bien les plans d’eau de Bonito au Brésil. Ils sont connus pour leur eau propre comme du verre et leur vie marine florissante. Bonito attire des foules immenses pour son écotourisme. Sa rivière Sucuri, Blue Lake Cave et Gruta do Lago Azul sont quelques-unes des attractions touristiques populaires et connues pour un certain nombre d’activités.

Plage de Whitehaven, Australie

Protégée par le parc national des îles Whitsunday, Whitehaven Beach se trouve au cœur de la grande barrière de corail en Australie. Elle est connue comme l’une des plages les plus respectueuses de l’environnement et la plage la plus propre du Queensland. Il est également connu pour son sable blanc pur qui est de la silice, ce qui lui donne une couleur brillante et luminescente. Elle est également appelée plage de Chalkie et dispose d’installations de camping et de barbecue. La plage aurait été découverte pour la première fois en 1879. En raison de l’ampleur du tourisme sur la plage, le gouvernement a annoncé un investissement de 3,9 millions de dollars pour la construction d’une piste de marche et l’amélioration de la zone de camping.

La plage de La Chiva, Porto Rico

Aussi appelée Blue beach, La Chiva est l’un des plans d’eau les plus propres au monde. Des activités comme la plongée en apnée sont populaires sur la plage et la plupart des visiteurs y viennent pour de longues promenades dans le paysage pittoresque. La couleur de l’eau de la plage varie et s’éclaircit au fur et à mesure que l’on marche le long du côté est de celle-ci. Alors que la plage a été déclarée sûre, l’entrée dans les îles de La Chiva est interdite en raison du risque d’explosion.

Shivrajpur, Gujarat

Située à Dwarka, dans le Gujarat, la plage de Shivrajpur est une autre plage indienne « Blue Tag » connue pour son sable blanc et son eau bleu clair. Ce qui le rend unique, c’est qu’il est adapté aux personnes handicapées et utilise l’énergie solaire. Après avoir reçu la certification Blue Tag l’année dernière, le tourisme a repris et le gouvernement prévoit d’embellir davantage la plage et les emplacements à proximité pour attirer les foules. Le phare de Kaccigadh est situé près de la plage et aurait été construit par Maharao Deshalji, le souverain de Kutch, pour fournir un abri et une sécurité aux navires.

Rushikonda, Andhra Pradesh

La plage de Rushikonda est située à environ 8 km de Vizag et est une destination touristique populaire ainsi qu’une plage Blue Tag. Elle est connue pour son sable doré et ses vues pittoresques. Il a un certain nombre de sports nautiques comme le ski nautique, la plongée sous-marine, la natation et la planche à voile. En raison de sa beauté, elle est appelée l’une des plages vierges du sud de l’Inde. Un certain nombre de cottages autour de la plage attirent également les touristes. Après avoir reçu le Blue Tag, l’endroit est devenu un nom mondial à visiter pour les touristes, car les plages du Blue Tag répondent aux normes de sécurité et de propreté et disposent de nombreux équipements conformes aux normes mondiales.

Kappad, Kerala

Il s’agit d’une plage « Blue Tag », l’une des 10 plages indiennes à avoir reçu le label attribué par la Fondation pour l’éducation à l’environnement au Danemark à des destinations respectueuses de l’environnement. Historiquement, la plage de Kappad est importante. En 1498, il y a environ 500 ans, des hommes dirigés par Vasco de Gama avaient débarqué pour la première fois au Kerala et la route des épices aurait prospéré à travers cette plage. Un certain nombre d’oiseaux migrateurs sont aperçus sur la plage qui compte également plusieurs rochers et petites collines.

Rivière Dawki, Meghalaya

Le 16 novembre, le ministère de l’Union de jal shakti a tweeté à propos de la rivière Umngot (Dawki), qui se trouve à 100 km de Shillong dans le Meghalaya. Se jetant dans le Bangladesh, la rivière est une division naturelle entre les collines de Jhantia et de Khasi. « On dirait que le bateau est en l’air ; l’eau est si propre et transparente. J’aimerais que toutes nos rivières soient aussi propres. Chapeau aux habitants de Meghalaya », a déclaré le ministère dans son message Twitter. Plus tard, le Premier ministre Narendra Modi dans sa session Mann Ki Baat a également mentionné la rivière cristalline.

Plages d’Exuma, Bahamas

Un district des Bahamas, Exuma se compose de 365 îles connues sous le nom de Cays. Ses plans d’eau sont connus pour leur beauté et leur propreté. La plage des étoiles de mer est connue pour ses étoiles de mer rouges, la plage du tropique du Cancer est célèbre car le premier volet de Pirates des Caraïbes a été tourné ici. Comme son nom l’indique, le Tropique du Cancer traverse la plage. La plage de Forbes Hill et la plage de Love sont connues pour la plongée en apnée, la plage de Jolly Hall est connue pour son eau turquoise et son sable poudreux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.