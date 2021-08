Les plans des mémoires du prince Harry démantelés par un expert: “Avons-nous besoin d’un commentaire en cours?” | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a annoncé qu’il publierait un livre sur sa vie aux yeux du public l’année prochaine. L’éditeur du livre, Penguin Random House, l’a décrit comme le “récit définitif” de son expérience, tandis que Harry a déclaré qu’il l’écrivait “non pas comme le prince que je suis né, mais comme l’homme que je suis devenu”. La semaine dernière, des rapports ont révélé qu’Harry avait en fait signé un contrat de quatre livres et qu’au moins un serait publié après la mort de la reine.

Cependant, son porte-parole a réfuté ces affirmations, les qualifiant de « fausses et diffamatoires ».

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente l’ediot royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Mme Gripper a fait valoir que, si Harry a signé un contrat de plusieurs livres, il est probable que chacun documentera une étape de sa vie.

Elle l’a comparé aux footballeurs qui en écrivent un lorsqu’ils sont jeunes, un autre lorsqu’ils se retirent du football et un autre lorsqu’ils ont une deuxième carrière de manager ou similaire à leur actif.

De cette façon, l’animateur de podcast a suggéré que les offres multi-livres sont assez courantes et ne signifie pas que Harry attend nécessairement de révéler certains détails avant la mort de sa grand-mère.

Elle a déclaré: “Vous avez des footballeurs qui font leur première autobiographie à l’âge d’environ 22 ans, puis ils en feront une autre plus tard dans leur carrière, puis ils iront peut-être dans le management ou auront une sorte de vie en dehors du football, puis ils en feront un autre.

“Donc, dire que le prince Harry publiera un deuxième livre après la mort de la reine il y a potentiellement une longue période de sa vie, ce n’est pas nécessairement une opportuniste ‘c’est vrai que la reine est décédée maintenant, je peux laver tout le linge sale qui Je ne me sentais pas à l’aise de me laver quand elle était vivante ».

“C’est peut-être moi qui suis optimiste, les hautes terres ensoleillées, mais je pensais que ce serait un livre sur une étape particulière de sa vie, ou sur l’histoire jusqu’à présent.

Mme Gripper a souligné qu’il est possible que le livre réfléchisse davantage sur lui-même et sa propre vie, plutôt que de parler de la famille.

M. Myers a riposté: “Ce serait une première, sûrement.”

Il a également déclaré qu’il pensait que Harry était un peu “louche” en ce sens qu’il n’avait pas informé la famille royale de ses projets de livre à l’avance.

Le rédacteur en chef royal a reconnu que, bien que Harry n’ait plus le devoir d’avertir la reine à l’avance, il a fait valoir qu’il s’agissait simplement de «courtoisie commune».

M. Myers a également déclaré que, même si les rapports sur l’accord multi-livres sont sans fondement, il ne pense pas que le livre de l’année prochaine sera la dernière fois que Harry racontera son histoire.

Il a dit qu’il ne pensait pas qu’Harry “peut s’aider lui-même” lorsqu’il s’agissait de faire passer sa version de l’histoire et de récupérer son récit.

Il a énuméré les différents points de vente dans lesquels Harry a parlé de ses expériences.

Tout d’abord, ils ont permis à un ami de parler aux auteurs de Finding Freedom, puis Harry a interviewé son ami James Corden avant l’émission spéciale de CBS avec Oprah Winfrey.

Puis Harry a de nouveau parlé dans le podcast Armchair Expert et dans sa propre série sur la santé mentale « The Me You Can’t See ».

Ce mémoire n’est que le dernier d’une série de façons dont il a parlé de son histoire.

