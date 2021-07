Les plans d’indépendance de Sturgeon pourraient laisser l’Écosse submergée par la crise de la «double imposition» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon “doit appuyer sur le bouton pause”, déclare Nelson

Mme Sturgeon a confirmé aujourd’hui que l’Écosse passera au niveau 0 du système à cinq niveaux de son gouvernement de restrictions en cas de pandémie de coronavirus. Cela signifie que le pays évoluera au même rythme que l’Angleterre mais de manière “modifiée”, en poursuivant certaines restrictions concernant l’éloignement physique et le nombre de réunions à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Un aspect qui différera sera le port de masques, qui, selon le Premier ministre écossais, restera obligatoire “pour un certain temps encore”.

Elle prévoit de supprimer les restrictions légales restantes d’ici août.

Alors que Mme Sturgeon s’efforce d’ouvrir lentement l’Écosse, ses collègues du Parti national écossais (SNP) ouvrent également discrètement la voie à un deuxième référendum sur l’indépendance.

En obtenant à Holyrood un siège de moins que la majorité lors des élections décentralisées de mai, Mme Sturgeon a fait valoir qu’elle avait clairement le soutien du peuple écossais pour sortir le pays du Royaume-Uni.

Cependant, de nombreux problèmes subsistent concernant les modalités de ce que pourrait signifier une victoire pour le camp du « Oui ».

L’un concerne la fiscalité et la manière dont fonctionneraient les relations futures de l’Écosse avec le reste du Royaume-Uni et du monde à ce sujet.

Nicola Sturgeon : Les plans d’indépendance du Premier ministre écossais pourraient entraîner des problèmes fiscaux (Image : GETTY)

Coronavirus: Sturgeon a confirmé mardi qu’elle amènerait l’Écosse au niveau 0 à partir du 19 juillet (Image: GETTY)

Actuellement, en tant que membre de l’Union, il fonctionne dans le cadre de « conventions de double imposition » avec de nombreux pays qui garantissent que les gens ne paient pas deux fois l’impôt sur le même revenu.

Si une convention de double imposition est en place, elle peut indiquer quel pays a le droit de percevoir des impôts sur différents types de revenus : la double résidence en est un exemple.

Pourtant, un livre blanc du gouvernement publié avant le scrutin sur l’indépendance de 2014 suggérait que l’Écosse pourrait se heurter à un cauchemar logistique pour obtenir des conventions de double imposition.

Compilé par la commission des affaires économiques, l’intention du document n’était pas de faire un argument pro ou anti-indépendance, mais d’évaluer les implications économiques pour le Royaume-Uni au sens large – notamment l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

Frank Haskew de l’Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au Pays de Galles a expliqué dans quelle mesure tout gouvernement écossais post-indépendance devrait aller, et a déclaré: “L’Ecosse devra clairement avoir un accord de double imposition avec le reste du Royaume-Uni.

JUSTIN: Le discours de Richard Branson sur le Brexit après le référendum : “Le Royaume-Uni rejoindra l’UE !”

Holyrood: Sturgeon a presque obtenu la majorité aux élections de mai (Image: GETTY)

“C’est le fondement du commerce international, de la fiscalité et de la résolution des différends, des difficultés, et même de l’attribution des droits de taxation.

« Dans le cadre de tout règlement indépendant, un traité global de double imposition devra être négocié… Je suppose que cela serait basé assez solidement sur le modèle de traité de l’OCDE… aussi… nous aurions besoin d’un accord de double contribution pour des choses telles que que l’assurance nationale, et nous aurions probablement besoin d’un accord pour les droits de succession également.

“Nous aurions donc besoin d’un ensemble assez complet d’accords couvrant un large éventail de taxes.”

Selon Rupert Soams, PDG du groupe Serco, l’Écosse devrait également « commencer à négocier de nouveaux traités avec d’autres juridictions… ce sera un long processus, j’aurais pensé, pour que l’Écosse élabore un ensemble de conventions fiscales internationales ».

Il a déclaré qu’il craignait que des coûts supplémentaires pour les entreprises écossaises n’en résultent, et a déclaré: “L’un des principaux impacts et complications pour nous en tant qu’entreprise mondiale sera lié aux accords de double imposition.

A NE PAS MANQUER

Règles de la Journée de la liberté: les quatre restrictions Covid qui ne lèveront PAS [REPORT]

Lawless London : un policier brutalement agressé [INSIGHT]

Annulé pour avoir contesté l’expression « personnes qui accouchent » [ANALYSIS]

Indépendance : beaucoup en Écosse soutiennent l’indépendance (Image : GETTY)

UE : Sturgeon espère qu’une Écosse indépendante rejoindra l’UE (Image : GETTY)

“Les gens qui auront une balle avec l’indépendance sont tous les conseillers professionnels, tous les comptables et les avocats.”

En fin de compte, une Écosse indépendante devrait avoir un accord de double imposition avec le reste du Royaume-Uni et négocier des conventions fiscales et des accords similaires avec un éventail de pays.

La question de la fiscalité ne s’arrête pas là.

Plus tôt cette année, la TaxPayers’ Alliance a constaté qu’une Écosse indépendante devrait augmenter le taux de base de l’impôt sur le revenu à 46 pence la livre sterling pour payer son niveau actuel de dépenses.

Les dépenses de l’Écosse par personne sont d’environ 20 % supérieures à la moyenne du Royaume-Uni, à 11 247 £.

Profil d’esturgeon : elle a succédé à la première ministre après l’échec du référendum de 2014 (Image : Express Newspapers)

Le pourcentage élevé est, en partie, grâce à la formule de Barnett qui distribue l’argent des impôts aux nations décentralisées.

Sans cela, la TaxPayers’ Alliance a noté que l’Ecosse “ne pourrait pas être soutenue sans d’énormes augmentations d’impôts ou une réduction significative des dépenses publiques”.

Il a poursuivi : « Holyrood devrait augmenter les impôts d’au moins 10 % du PIB pour équilibrer les comptes et maintenir ce niveau de dépenses, tout comme l’augmentation de la TVA à 49 %.

Indyref2 : Sturgeon espère voir l’Écosse accéder à l’indépendance dans les années à venir (Image : GETTY)

“Alternativement, pour réduire les dépenses, des coupes pourraient être effectuées dans des domaines où l’offre est actuellement plus généreuse qu’en Angleterre, comme la gratuité des frais de scolarité.”

La recherche a également révélé qu’en raison des niveaux élevés de dépenses, le déficit écossais est 14 fois plus élevé que la moyenne européenne, à 8,6 % du PIB.

Tout futur règlement d’indépendance pourrait voir le pays assumer une part de la dette existante du Royaume-Uni, “conduisant à un passif d’environ 300 milliards de livres sterling, soit le double du PIB de l’Écosse”.