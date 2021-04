Les plans d’indépendance du SNP s’effondrent alors que George Galloway démantèle le manifeste de Nicola Sturgeon | Politique | Nouvelles

George Galloway a impitoyablement choisi le manifeste électoral du SNP, le qualifiant de collection de «promesses vides». Il a souligné que les énormes financements et “cadeaux” promis par le leader du SNP, Nicola Sturgeon, ont été payés “par l’Union qu’elle veut rompre”. Dans une vidéo électorale pour son nouveau parti anti-séparatiste All for Unity, M. Galloway a affirmé que Nicola Sturgeon “utilisera votre vote pour plonger l’Ecosse plus profondément dans le Neverendum”.

Il a dit: “Il faut un type spécial de manche en laiton, vous pouvez l’appeler un manche en laiton Nicola Sturgeon, pour répandre des promesses de cadeaux rendus possibles uniquement par l’Ecosse faisant partie de l’Union.

«L’Écosse reçoit plus d’argent que toute autre partie du Royaume-Uni du Trésor de Londres pour payer des cadeaux pour les votes qui seront utilisés pour briser l’Union qui a payé les cadeaux en premier lieu!

“C’est si vous obtenez les cadeaux!”

L’ancien député de Glasgow a énuméré les promesses non tenues du Premier ministre écossais.

Il a dit: “Vous vous souvenez qu’ils ont promis de supprimer la taxe d’habitation? Elle est toujours là.

“Rappelez-vous qu’ils ont promis de donner à tous nos enfants un ordinateur portable qu’ils pourraient utiliser pendant le long verrouillage? Encore une fois, ils ne sont toujours pas là.

“Il faut un cou d’esturgeon pour promettre tout ce que vous allez faire au cours des cinq prochaines années, alors que vous êtes au pouvoir depuis 14 ans et que vous n’en avez fait aucun.”

Cela vient après que Nicola Sturgeon a promis de fournir une augmentation «transformationnelle» du financement du NHS si le SNP remporte l’élection.

Il a déclaré: “Votre vote n’a qu’une seule signification pour eux – comme un levier pour tenter de casser une partie du Royaume-Uni.”

M. Galloway a affirmé qu’une fois le SNP élu, “vous n’entendrez plus parler du financement de la santé mentale”.

Il a averti que le SNP, s’il obtenait une majorité, prévoyait de “transformer les griefs et la rancune en une religion nationale”.

L’ancien député a affirmé que la sortie du Royaume-Uni de «l’Union européenne en voie de disparition et en faillite, qui s’effondre à la couture», était une opportunité de «construire une meilleure Grande-Bretagne».

La campagne All for Unity de M. Galloway exhorte les électeurs à soutenir le candidat le plus puissant des principaux partis pro-syndicaux – conservateurs, travaillistes ou libéraux démocrates – à chaque siège élu au suffrage direct.