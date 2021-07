Les plans d’infrastructure de Biden pourraient coûter 225 000 $ par emploi créé jusqu’en 2031 ⋆ .

La Maison Blanche et les dirigeants démocrates vantent un rapport de Moody’s Analytics sur le programme Build Back Better du président Biden et le cadre d’infrastructure bipartite, qui, selon l’organisation, « contribuera à la création de 14,4 millions d’emplois supplémentaires au cours de son mandat et de 20,1 millions jusqu’à la fin de 2031. »

“Selon un nouveau rapport de Moody’s ce matin, le cadre d’infrastructure bipartite du président et le programme Build Back Better ajouteront près de 2 millions d’emplois par an en moyenne sur l’ensemble de la décennie, tout en accélérant la voie de l’Amérique vers le plein emploi et en augmentant la participation au marché du travail. ” lire un communiqué de presse de la Maison Blanche mercredi.

Les dirigeants démocrates du Congrès travaillent sur un projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars qui comprend des politiques du programme Build Back Better de Biden, telles que la maternelle universelle, un collège communautaire sans frais de scolarité et un soutien financier pour la garde d’enfants. Le projet de loi de réconciliation est distinct du cadre d’infrastructure physique bipartite de 1,2 billion de dollars que Biden a approuvé.

On peut s’attendre à ce que les politiques proposées par Biden “contribuent à la création de 14,4 millions d’emplois supplémentaires au cours de son mandat et de 20,1 millions jusqu’à la fin de 2031”, selon Moody’s. “Dans le cadre de l’accord sur les infrastructures et du paquet de réconciliation, l’emploi augmente de 12,9 millions au cours de son mandat et de 19,1 millions d’ici la fin de l’année 2031.”

Marc Goldwein, vice-président principal et directeur principal des politiques du Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré qu’il existe plusieurs façons d’interpréter les projections de croissance de l’emploi dans le rapport de Moody’s. La somme des emplois ajoutés jusqu’en 2031 est un moyen, et l’autre consiste à examiner la croissance prévue de l’emploi pour chaque année jusqu’en 2031.

«Les gens pensent aux emplois de différentes manières», a-t-il déclaré. « Combien d’années d’emplois créent-ils, c’est une autre façon d’y penser, non ? Combien d’emplois chaque année ? Les 20,1 millions, c’est le total sur 10 ans. Il s’agit donc essentiellement d’années d’emploi créées. Vous pourriez diviser cela.

Lors de discours faisant la promotion de ses propositions d’infrastructure, Biden a promis que les plans créeraient des «emplois syndicaux bien rémunérés» pour davantage d’Américains.

Sur la base des projections du rapport, le programme complet de Biden, combiné à l’accord d’infrastructure bipartite, coûterait 225 000 $ par emploi ajouté sur une période de 10 ans (4 500 milliards de dollars divisés par 20 millions d’emplois).

Goldwein a déclaré que diviser le total des dépenses d’infrastructure par le nombre total d’emplois créés est “une façon raisonnable d’y penser, mais ce n’est pas la seule chose que fait l’argent”.

“L’argent a beaucoup d’objectifs en plus de la création d’emplois, mais c’est une chose qu’il fait”, a-t-il déclaré.

Le cadre bipartite et le projet de loi sur la réconciliation Build Back Better n’ont pas encore été rédigés dans une législation formelle. Le cadre bipartite a échoué lors d’un vote de procédure mercredi.

« Ici, nous écrivons généralement les projets de loi avant de les voter », a déclaré le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell. « C’est la coutume. Bien sûr, ici au Sénat, un vote de clôture raté ne veut pas dire non pour toujours. »

Just the News a contacté les auteurs du rapport de Moody’s et leur a demandé si leurs projections changeraient une fois que le langage législatif formel des propositions serait disponible pour examen. Just the News a également demandé si Moody’s avait estimé la croissance totale de l’emploi jusqu’en 2031 sans le projet de loi de réconciliation et le cadre bipartite pris en compte dans la projection. Nous n’avons pas reçu de réponse avant la publication.

Goldwein a déclaré qu’il avait des problèmes avec le rapport de Moody’s.

« Le rapport semble être basé sur, en quelque sorte, une version idéalisée de ce qui se passe », a-t-il déclaré. «Ils comptent toutes sortes de compensations pour le cadre d’infrastructure bipartite qui ne vont pas réellement économiser de l’argent. Nous verrons ce que les négociateurs trouveront. Je suis optimiste quant au fait que lundi, ils sortiront de meilleures compensations, mais en ce moment, ils comptent des choses comme les économies de chômage des États annulant les prestations qui se produisent déjà comme s’il s’agissait de nouvelles économies. »

Goldwein a déclaré que le cadre bipartite estime que le gouvernement réduira tellement la fraude au chômage que les dépenses d’assurance-chômage seront inférieures de 45% en 2031 à ce qu’elles seraient autrement.

“Il n’y a aucun moyen que la moitié du programme soit une fraude”, a-t-il déclaré. “Certaines de ces hypothèses ne tiennent pas lorsque vous examinez réellement la législation.”

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mercredi qu’il souhaitait adopter les deux propositions d’ici le début des vacances d’août.

“J’ai bien l’intention d’adopter les deux grands paquets d’infrastructures – le cadre d’infrastructure bipartite et une résolution budgétaire avec des instructions de réconciliation – avant de partir pour les vacances d’août”, a-t-il déclaré. « C’est le programme que j’ai établi fin juin. C’est le calendrier que j’ai l’intention de respecter.

Le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden, a déclaré mardi qu’il s’attend à ce qu’un projet de loi final de réconciliation budgétaire à l’épreuve de l’obstruction systématique soit retiré du Congrès d’ici l’automne.