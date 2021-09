Les plans DLC gratuits de Far Cry 6 dévoilés | GameSpot News – Mises à jour de GS News

in

Dans cette vidéo, DeVante parle des plans DLC post-lancement gratuits de Far Cry 6 qui incluent des missions croisées avec Danny Trejo, Rambo et Stranger Things. La feuille de route comprend également des missions d’insurrection hebdomadaires gratuites et des événements appelés opérations spéciales.

God of War: Ragnarok’s Tyr choque les fans sur les réseaux sociaux après la révélation de sa taille et nous comparons la divinité asgardienne à la populaire Lady Dimitrescu de Resident Evil Village.

Plus tard dans la vidéo, DeVante détaille les différentes dates de début de la bêta de Call of Duty: Vanguard et ce que vous devez faire pour commencer à jouer tôt.