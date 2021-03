Les plans du fonds de relance de l’UE plongés dans le chaos après que le plus haut tribunal allemand a bloqué la ratification | Monde | Nouvelles

La plus haute cour constitutionnelle allemande a plongé l’UE dans le chaos après avoir bloqué la ratification du plan de fonds de relance sans précédent de 750 milliards d’euros du bloc. Dans le cadre des plans, approuvés par l’UE l’année dernière, Bruxelles gagnerait des pouvoirs sans précédent pour emprunter des centaines de milliards de dollars et les distribuer en tant que soutien budgétaire aux États membres touchés par la pandémie. Cependant, une plainte déposée par Bernd Lucke, fondateur du parti d’extrême droite et eurosceptique AfD, a convaincu le plus haut tribunal allemand de suspendre ce plan.

Vendredi, la Cour constitutionnelle a déclaré que le président allemand ne pouvait pas approuver la législation ratifiant le fonds de redressement de l’UE tant qu’il examinait un appel d’urgence contre le plan d’investissement financé par la dette.

Catherine Nicholson, rédactrice en chef de France 24 pour l’Europe, a expliqué: « Il s’agit d’une injonction préliminaire, empêchant le président allemand de signer ce processus de ratification dans le droit allemand.

« La chambre basse du parlement allemand a approuvé hier le plan de relance de l’UE à une large majorité.

« Mais, il y a eu une plainte déposée auprès de la Cour constitutionnelle par le fondateur de l’extrême droite AfD, Bernd Lucke, avec le soutien de plus de 2 000 citoyens. »

JUST IN: IDS expose un nouveau complot de punition des vaccins contre le Royaume-Uni

Elle a poursuivi: «Ils disent que ce plan de relance de l’UE va à l’encontre du contrat de l’Allemagne avec l’UE.

« Ce fonds de redressement est basé sur des emprunts conjoints. Les Allemands craignent que ceux dont la situation économique est plus faible ne soient pas en mesure de rembourser ces dettes à l’avenir. »

Les principaux eurosceptiques allemands se sont tournés vers les réseaux sociaux pour saluer la décision du tribunal comme une victoire.

Une personne a tweeté: « Il y a de l’espoir pour une Allemagne souveraine et la fin de l’accaparement non démocratique du pouvoir (et de l’argent) de l’UE ».

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, et la Commission européenne maintiennent tous deux la confiance que la Cour autorisera le fonds à être ratifié et promulgué.

La Commission a déclaré: « L’objectif de l’UE reste d’assurer l’achèvement du processus de ratification dans tous les États membres d’ici la fin du deuxième trimestre de cette année. »

Cependant, la plus haute juridiction d’Allemagne n’a pas donné de délai sur le moment où une décision de justice pouvait être attendue.

Le fonds de relance fait partie d’un énorme budget de 1,8 billion d’euros jusqu’en 2027 approuvé par les 27 membres de l’UE en décembre dernier.