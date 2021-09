Les plans du Grand Chelem pour attirer un public plus jeune

in

Dans le cadre des efforts visant à engager les jeunes téléspectateurs, le président de la F1, Stefano Domenicali, a révélé son intention de couronner un vainqueur du Grand Chelem.

La structure d’un week-end de Formule 1 a été remaniée pour 2021. Le changement le plus cohérent a été de réduire les deux séances d’essais du vendredi à 60 minutes chacune, au lieu de 90, mais les modifications sont allées beaucoup plus loin.

Au Grand Prix de Grande-Bretagne, nous avons vu pour la première fois les qualifications Sprint, une course de sprint de 100 km qui sert à établir la grille du grand prix principal de dimanche.

Le format traditionnel des qualifications Q1, Q2 et Q3 a toujours lieu, mais vendredi à la place, déterminant la grille de qualification Sprint.

Tout cela fait partie des efforts de la Formule 1 pour susciter l’intérêt d’un public plus jeune pour la série, et la prochaine étape pourrait être la reconnaissance d’un vainqueur du Grand Chelem.

Domenicali a révélé que cela serait attribué au pilote qui remporterait le titre de sprint et le championnat des pilotes, soulignant davantage les considérations actuellement en cours pour faire des courses de sprint un événement autonome.

Interrogé par Sport Bild sur un exemple de la façon dont il veut changer la Formule 1, Domenicali a répondu : « Nous pensons – un seul exemple – à un Grand Chelem, un titre supplémentaire comme au tennis : qui remporte le titre Sprint et le titre de championnat est Grand Vainqueur du chelem.

“La F1 a besoin de changement et doit être intéressante pour le jeune public.”

Pour qu’un tel concept fonctionne, cela signifierait que le nombre de courses de sprint organisées devrait probablement augmenter, avec seulement trois qui auront lieu en 2021 dans le cadre de l’essai.

Mais Domenicali pense que les qualifications de sprint s’avèrent fructueuses, et a donc déclaré qu’il pourrait y avoir jusqu’à sept étapes à l’avenir.

« Nous faisons trois courses de sprint cette année. En plus de Silverstone et de Monza, il y a aussi le Brésil », a-t-il expliqué.

« Les réactions, la tension, le rythme sont bons. Nous sommes en train de repenser le format, mais j’imagine que nous aurons jusqu’à sept courses de sprint !

Il a été largement admis que les courses de sprint ne seraient pas possibles sur toutes les pistes, des sites comme Monaco en particulier étant considérés comme un décalage.

Mais, il y aura beaucoup d’autres opportunités si le concept est maintenu pour 2022, Domenicali confirmant qu’il aimerait “maintenir le calendrier à 23 courses”.

« Nous avons des demandes d’informations en provenance d’Afrique, nous discutons avec l’Afrique du Sud et du Nord, et une ou deux courses en Extrême-Orient, comme la Corée », a confirmé l’ex-patron de l’équipe Ferrari.

« J’imagine un tiers des courses en Europe, les autres réparties dans le monde.

Stefano Domenicali a confirmé à #Sportbild qu'il n'y aura pas de course en Allemagne en 2022 (le nouveau calendrier 2022 F1 sera présenté dans deux semaines) 😞 Domenicali a confirmé que l'ouverture de la saison en 2022 sera à nouveau Bahreïn.

Il révélerait également qu’aucune course n’aura lieu en Allemagne en 2022, tandis que Bahreïn ouvrira à nouveau la saison. Le calendrier complet devrait être dévoilé dans deux semaines.

En plus des aspects sur piste de la Formule 1, la série est également confrontée à une bataille pour changer de piste et rester pertinente alors que le monde se dirige vers un avenir plus vert.

Domenicali pense cependant que la Formule 1 est sur la bonne voie dans ce domaine.

« À partir de 2030, nous conduirons uniquement des voitures hybrides et utiliserons des carburants durables », a-t-il déclaré.

« Nous nous efforçons de devenir aussi durables que possible. A partir de l’année prochaine, par exemple, il n’y aura plus de plastique en F1.