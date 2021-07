Les plans du passeport santé d’Emmanuel Macron rejetés par Matteo Salvini – “Ne nous leurrons pas” | Monde | Nouvelles

in

Le chef du parti italien de droite Lega a déclaré jeudi aux journalistes que l’Italie ne devrait pas suivre le modèle d’Emmanuel Macron sur les exigences en matière de carte de santé pour les vaccins. Le président français a annoncé cette semaine des mesures radicales pour lutter contre une augmentation rapide des nouvelles infections à coronavirus, notamment la vaccination obligatoire des agents de santé et de nouvelles règles de carte de santé pour le grand public.

Ce faisant, il est allé plus loin que la plupart des autres pays européens, car la variante Delta hautement contagieuse suscite une nouvelle vague de cas, et d’autres gouvernements surveillent attentivement la réaction du public français.

En Italie, M. Salvini a rapidement rejeté les mesures draconiennes.

Il a déclaré : « Le modèle d’Emmanuel Macron n’est pas un modèle.

« L’obligation, la contrainte, de demander le pass vert pour ceux qui prennent le bus ou prennent un café est hors de question.

« Vaccin, écouvillon ou pass vert pour entrer dans les bars et restaurants ?

“Ne nous leurrons pas.

“Qu’en pense Draghi ? Demandez-lui, mais ni moi ni lui n’aimons les choix extrêmes, disons-le ainsi.

“Évidemment, il faudra respecter les règles pour les situations de grand rassemblement.

“Le vaccin doit être un choix conscient et non une obligation.

“Cela s’explique, mais je ne poursuis personne dans la rue, à l’école ou au restaurant avec une seringue.”

La dirigeante de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a également rejeté les propositions.

La police est intervenue peu de temps après que des dizaines de manifestants ont défilé mercredi sur un boulevard du centre de Paris sans l’autorisation des autorités parisiennes. Certains portaient des badges disant « Non au pass sanitaire ».

Certains détracteurs du plan de M. Macron – qui obligera les centres commerciaux, cafés, bars et restaurants à vérifier les cartes de santé de tous les clients à partir d’août – accusent le président de bafouer les libertés et de discriminer ceux qui ne veulent pas du Covid.

Le président Macron a déclaré que le vaccin était le meilleur moyen de remettre la France sur le chemin de la normalité et qu’il encourageait le plus de personnes possible à se faire vacciner.

La manifestation de mercredi a eu lieu le jour de la Bastille, l’anniversaire de la prise d’assaut en 1789 d’une forteresse médiévale à Paris qui a marqué le tournant de la Révolution française.

Parmi les autres propositions du projet de loi du gouvernement figure l’isolement obligatoire pendant 10 jours de toute personne testée positive, la police procédant à des contrôles aléatoires, ont rapporté les médias français.

Le bureau du Premier ministre n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé de confirmer les détails.