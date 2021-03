Les plans du prince Charles «dépouillés» pour la monarchie sont «assez difficiles», selon un expert | Royal | Nouvelles

Le prince de Galles a déjà laissé entendre qu’il amincirait la monarchie lorsqu’il deviendrait roi, ne voyant que lui-même, le prince William et Harry conserver leurs titres et leurs fonctions royales. Mais à la suite de la décision de Harry et Meghan Markle de ne pas reprendre leurs fonctions royales le mois dernier, ainsi que de leur entretien avec Oprah Winfrey, les experts ont suggéré que la famille royale ne pouvait pas être plus petite qu’elle ne l’est déjà.

Robert Hazell, chercheur constitutionnel à l’University College London et coéditeur de The Role of Monarchy in Modern Democracy, a suggéré que si une monarchie plus petite signifie moins de risques, la taille de la famille royale correspond à celle de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: «Ils ont besoin d’une grande équipe pour répondre à la demande. Parlez à n’importe quel seigneur lieutenant – ce sont les représentants de la reine dans chaque comté, qui organisent les offres pour les visites royales.

«Je connais très bien notre lord lieutenant local, et il dit que la demande de visites royales dépasse de loin ce que le palais peut fournir. Je n’ai aucun doute que c’est similaire dans d’autres comtés. C’est le dilemme auquel ils sont confrontés.

«C’est pourquoi, bien que le prince Charles ait déclaré qu’il aimerait réduire la taille de la famille royale, ce qui signifie avoir une équipe plus petite, dans la pratique, il trouvera cela assez difficile lorsqu’il deviendra roi.

