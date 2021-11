Les plans d’utilisation du chipset 2022 de Samsung détaillés dans un nouveau rapport

Robert Triggs / Autorité Android

Un nouveau rapport a détaillé le prétendu plan d’expédition de smartphones de Samsung pour 2022. Le plan détaille les chipsets que Samsung vise à utiliser dans sa prochaine gamme de modèles. La majorité des appareils de Samsung fonctionneront sous silicium Qualcomm et Exynos.

Selon un nouveau rapport en provenance de Corée, Samsung s’appuiera à nouveau fortement sur les chipsets Qualcomm pour ses smartphones et tablettes 2022, le matériel Exynos jouant le rôle de second violon.

Selon The Elec, citant les détails du plan d’expédition de smartphones de Samsung pour 2022, près de la moitié des appareils mobiles de Samsung lancés au cours de la nouvelle année utiliseront l’alimentation Qualcomm. Au moins 31 modèles exécuteront une version de Snapdragon SoC, tandis que 20 utiliseront des chipsets Exynos. Treize autres utiliseront le silicium MediaTek, tandis que trois seulement incluront des composants internes Unisoc.

Cette répartition n’est pas surprenante, mais diffère des rapports suggérant que la société prévoyait d’augmenter considérablement l’utilisation d’Exynos au sein de sa gamme en 2022. Samsung a généralement privilégié le silicium Qualcomm, ses récents produits phares utilisant à la fois les SoC de la société américaine et ses puces Exynos auto-développées. .

Quels chipsets les appareils 2022 de Samsung utiliseront-ils ?

L’Elec suggère que le Galaxy S22 sera lancé avec le prochain chipset phare de Qualcomm, actuellement appelé Snapdragon 898. Alors que le dernier chipset phare de Qualcomm fera probablement ses débuts à la fin du mois, Samsung prévoit également d’offrir le produit phare avec le SoC Exynos 2200. . On ne sait pas comment les deux SoC vont s’empiler.

Et les autres appareils de Samsung ? Vous pouvez également vous attendre à ce que le Galaxy Z Fold 4 et le Z Flip 4 exécutent le Snapdragon 898. Le Galaxy S22 FE exécutera exclusivement l’Exynos 2200, tout comme la série Galaxy Tab S8. Quant au Galaxy S21 FE, il atterrira avec les Exynos 2100 et Snapdragon 888.

Enfin, il y a aussi quelques détails sur les milieu de gamme de Samsung. Les Galaxy A53 et A33 seront lancés avec un chipset fabriqué par Samsung, tandis que le Galaxy A73 atterrirait avec le Snapdragon 778G. Samsung a déjà utilisé ce silicium dans le Galaxy M52.

Les plans 2022 de Samsung sont probablement bien avancés, mais on ne sait pas comment la pénurie mondiale de chipset pourrait les érafler. Selon les données de Canalys et Counterpoint, les expéditions de la société ont considérablement baissé au troisième trimestre 2021 en raison de la famine du silicium.

