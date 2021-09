Les plans haut débit prépayés BSNL seront abandonnés, les abonnés existants passeront au postpayé

BSNL va arrêter les forfaits haut débit prépayés et migrer les abonnés existants vers le postpayé

Les connexions haut débit prépayées de Bharat Sanchar Nigam (BSNL) arrêteront bientôt les services. L’opérateur de télécommunications mettrait fin à tous ses services haut débit prépayés dans les cercles de télécommunications. Les services haut débit prépayés étaient disponibles sur le segment DSL (ligne d’abonné numérique) et les abonnés bénéficiaient d’un accès Internet haut débit illimité et sans facture mensuelle.

BSNL supprime les services car ses abonnés prépayés étaient très petits pour supprimer complètement les offres et transférer les clients existants vers le postpayé. Les services haut débit prépayés sont venus avec la mobilité, le partage de DSL et le contrôle d’Internet, et plus encore.

BSNL a déjà dirigé tous les cercles des télécoms pour le même. Le solde du compte prépayé existant sera transféré sous forme de crédit sur les nouveaux comptes postpayés vers lesquels les abonnés DSL seront obligés de basculer. Les clients intéressés peuvent également choisir la connexion BSNL Bharat Fiber (FTTH) ou Bharat Air Fiber (BAF).

Même lorsque ses packs haut débit ont commencé à partir de Rs 200, leur clientèle est petite à travers le pays sur une ligne téléphonique compatible Internet. Le service de partage de connexions DSL avec les clients haut débit prépayés comme les étudiants, les professionnels a également été fourni. BSNL proposait des forfaits haut débit prépayés limités et illimités pour les abonnés à travers l’Inde.

Afin que les abonnés puissent être transférés de manière transparente du haut débit DSL prépayé vers des comptes post-payés, BSNL aurait également introduit un programme de remise spécial. Une autre remise de Rs 600 sera offerte pour convaincre les utilisateurs de migrer afin qu’ils conservent leur numéro de téléphone fixe existant.

