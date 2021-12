Les plans Pokemon Go de janvier 2022 incluent de nouveaux méga raids et des événements à thème

Niantic a révélé ses plans de janvier 2022 pour Pokemon Go, donnant aux joueurs beaucoup à attendre alors que le calendrier passe à une nouvelle année.

Le point culminant est la journée communautaire de janvier avec Spheal, où le Pokémon de troisième génération sera présenté avec plus de disponibilité, de meilleures chances d’avoir un brillant et des mouvements exclusifs pour ses formes évoluées. Parallèlement à cela, un événement spécial Research Breakthrough sera actif pendant tout le mois de janvier, où les formateurs rencontreront Onix et recevront Mega Steelix Energy une fois la percée réalisée dans le jeu.

Kyurem (à gauche) lancera l’événement hebdomadaire Raid Hour en janvier.

Les Raid Hours reviendront en janvier 2022, où chaque mercredi de janvier, une Raid Hour spéciale mettra en évidence un Raid Pokemon cinq étoiles spécifique. L’Heure du Raid a lieu de 18 h 00 à 19 h 00, heure locale, et mettra en vedette les Pokémon suivants :

5 janvier – Kyurem12 janvier – Heatran19 janvier – Genesect (tenant un Shock Drive)26 janvier – Regice

Mega Raids mettra en vedette deux Mega Pokemon: Mega Abomasnow du 1er au 7 janvier, suivi du premier Mega Aerodactyl à partir du 7 janvier et le reste du mois.

Parmi les autres événements notables, citons 1 packs d’articles PokeCoin disponibles à l’achat tous les lundis de janvier, l’événement du Nouvel An du 31 décembre au 4 janvier, Mountains of Power du 7 janvier au 13 janvier et un événement Kanto Power Plant avec des Pokémon de type électrique et acier programmés. du 19 au 30 janvier. Plus d’informations seront disponibles dans les prochaines semaines.

