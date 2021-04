Les plans pour les qualifications de sprint ont été approuvés à l’unanimité

Il a été annoncé que les plans de tester les qualifications de sprint à trois tours en 2021 ont été approuvés à l’unanimité.

Le sport tient à mélanger le format traditionnel du week-end de course depuis un certain temps, et après que les grilles inversées se sont avérées impopulaires, des plans pour les courses passées ont été élaborés.

Ces courses représenteraient environ un tiers d’une distance de Grand Prix et auraient lieu le samedi pour déterminer la grille de départ de la course de dimanche.

La séance de qualification habituelle aurait lieu vendredi après les essais et définirait l’ordre des nouvelles épreuves.

La Commission F1 s’est réunie lundi pour présenter des propositions finales pour qu’elles soient testées à trois tours en 2021, et ces propositions ont reçu le feu vert.

«Je suis heureux de voir que la Formule 1 cherche de nouvelles façons de s’engager avec ses fans et d’élargir le spectacle d’un week-end de course grâce au concept de qualification sprint», a déclaré Jean Todt.

«Cela a été rendu possible grâce à la collaboration continue entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes.

«La F1 se montre plus forte que jamais avec toutes les parties prenantes travaillant ensemble de cette manière, et beaucoup a été fait pour s’assurer que les aspects sportifs, techniques et financiers du format sont équitables.»

Il a été largement admis que la nouvelle session sera essayée lors des Grands Prix d’Angleterre, d’Italie et du Brésil, mais cela n’a pas encore été confirmé.

L’annonce officielle indiquait cependant que les événements se tiendraient dans deux sites européens et un non-européen.

«Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité qui offrira à nos fans un week-end de course encore plus engageant en 2021», a ajouté Stefano Domenicali.

«Voir les pilotes s’affronter pendant trois jours sera une expérience incroyable et je suis sûr que les pilotes apprécieront le combat.

«Je suis ravi que toutes les équipes aient soutenu ce plan, et cela témoigne de nos efforts unis pour continuer à impliquer nos fans de nouvelles manières tout en veillant à rester attachés à l’héritage et à la méritocratie de notre sport.

Il a également été confirmé que des points seront attribués pour les courses de sprint. Plus précisément, le gagnant obtiendra trois points, tandis que ceux de P2 et P3 en obtiendront respectivement deux et un.

