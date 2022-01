Les plans Shelved Bully 2 de Rockstar auraient été révélés

Rockstar prévoyait de faire Bully 2, selon un nouveau rapport, et bien que le jeu ne se soit jamais concrétisé, nous en savons maintenant plus sur ce que le studio aurait en tête pour la suite.

Game Informer s’est entretenu avec des développeurs de Rockstar New England, le studio connu à l’origine sous le nom de Mad Doc avant que Rockstar ne l’acquière, qui ont partagé de nouveaux détails sur les plans de la suite. Le jeu original a été développé par Rockstar Vancouver, avec Rockstar New England pour l’édition Scholarship. La suite aurait été en développement entre 2008 et 2010.

Le plan, selon les développeurs s’adressant au magazine, était que Bully 2 soit un jeu « événementiel » qui pourrait cohabiter avec GTA IV et Red Red Redemption en termes de stature et d’importance pour Rockstar.

« Il y avait beaucoup d’accent sur le caractère, les systèmes très profonds, voir jusqu’où nous pouvions pousser cela et le mettre là-bas aux côtés d’un GTA », a déclaré un développeur.

Environ 50 à 70 personnes auraient pu travailler sur Bully 2, selon le rapport, qui était une équipe plus grande que le premier jeu pour s’adapter à sa portée prétendument plus grande.

La carte de Bully 2 n’aurait pas été aussi grande que celle de GTA IV (en partie à cause de l’absence de véhicules), mais elle devait être environ trois fois plus grande que la première carte de Bully. Chaque bâtiment du jeu pouvait être entré, selon le plan. « Si vous pouviez le voir, vous pourriez y entrer », a déclaré un développeur.

Bully 2 allait également proposer un système de jeu qui permettrait au jeu de se souvenir de ce que votre personnage, Jimmy, a fait, puis d’y répondre. « Si vous faisiez une farce à votre voisin, ils s’en souviendraient », a déclaré un développeur.

Rockstar aurait également prévu d’avoir un nouveau mécanicien de culture d’herbe d’aspect réaliste dans Bully 2 ainsi qu’un nouveau « système de fragmentation du verre » qui briserait le verre de différentes manières à chaque fois. Dans la suite, Jimmy pourrait grimper aux arbres, aux clôtures et aux rebords, selon le rapport.

Environ six à huit heures de Bully 2 étaient jouables, selon le rapport, mais il aurait fallu environ deux ou trois ans de développement avant sa sortie. Cependant, cela n’était pas censé l’être, car les développeurs travaillant sur le jeu ont été déplacés vers d’autres projets. Le rapport ne mentionne pas de raison spécifique pour laquelle Rockstar a choisi de ne pas voir le jeu jusqu’à sa sortie. Rockstar n’a fait aucun commentaire sur le rapport.

Le rapport complet est un regard fascinant et révélateur sur Bully 2 et la situation plus large entourant son développement – ​​allez le lire ici.

Quant à ce sur quoi travaille Rockstar, le studio sort Grand Theft Auto V sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S en mars. Une version autonome de GTA Online sort également, et elle sera gratuite sur PS5 pour les abonnés PS Plus pendant les trois premiers mois.

