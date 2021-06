Les plans solaires de l’Andhra Pradesh frappent alors que HC annule les enchères de 6 400 MW

estiment que les nouvelles enchères, le cas échéant, découvriront probablement des tarifs plus élevés en raison de la hausse du prix des modules solaires et des restrictions à l’importation à venir, ce qui entraînera une augmentation des coûts d’équipement. (Image représentative)

La Haute Cour d’Andhra Pradesh a annulé les enchères organisées par le gouvernement de l’État en février pour la création d’une capacité d’énergie solaire de 6 400 mégawatts (MW), compromettant l’ambition de l’État côtier de réduire les tarifs de l’électricité en construisant des unités d’énergie renouvelable à faible coût. Se prononçant sur une requête déposée par Tata Power Renewable Energy, le tribunal a déclaré que l’ensemble du processus d’appel d’offres et d’enchères « s’écartait considérablement » des dispositions de la loi sur l’électricité de 2003 et des directives relatives aux appels d’offres.

Le tribunal a autorisé l’État à lancer de nouvelles offres pour renforcer la capacité, après avoir aligné les conditions d’appel d’offres sur la loi et les conditions pertinentes. Les analystes estiment que les nouvelles enchères, le cas échéant, découvriront probablement des tarifs plus élevés en raison de la hausse du prix des modules solaires et des restrictions à l’importation à venir, ce qui entraînera une augmentation des coûts d’équipement.

C’est pour la deuxième fois que les plans d’énergie solaire de l’État se heurtent à un obstacle judiciaire. Immédiatement après avoir pris le pouvoir en 2019, le gouvernement YS Jagan Mohan Reddy avait cherché à réviser les accords d’achat d’énergie solaire et éolienne (PPA) signés par le gouvernement précédent, affirmant qu’ils étaient « à un prix anormalement élevé » et pourraient avoir été liés à « des intentions de mauvaise foi. ”. Le HC a par la suite annulé l’ordre du gouvernement de renégocier les AAE et a ordonné aux discoms de payer plus de 7 500 MW de centrales éoliennes et solaires à un taux provisoire de 2,43 Rs par unité – contre les 4,84 Rs par unité de tarifs qu’ils recevaient auparavant – jusqu’à les litiges juridiques sont résolus.

Comme FE l’a signalé plus tôt, l’État avait reçu l’offre la plus basse de Rs 2,47/unité par rapport aux appels d’offres invités en décembre 2020 ; Adani Group, Torrent Power et la société d’État NTPC figuraient parmi les soumissionnaires les plus bas, Adani proposant les tarifs les plus compétitifs pour 3 000 MW. Les centrales solaires devaient être construites dans les districts de Kurnool, Ananthapuramu, Prakasam et Kadapa.

Tata Power Renewable Energy a soutenu devant le tribunal que la déclaration contenue dans le document d’appel d’offres selon laquelle le gouvernement de l’État traiterait les différends liés aux paiements, au lieu du régulateur de l’électricité, est juridiquement intenable. Le HC avait précédemment ordonné au gouvernement de l’État de ne signer aucun contrat concernant la vente aux enchères jusqu’à de nouvelles audiences sur la question, et l’État ne devait délivrer des lettres d’attribution aux gagnants qu’après la résolution de l’affaire. “C’est un bon jugement et un pas dans la bonne direction”, a déclaré Shri Venkatesh du cabinet d’avocats SKV qui représentait Tata Power, ajoutant que “la loi sur l’électricité de 2003 est un code complet et que des questions telles que les appels d’offres doivent être en termes le régulateur a un rôle intrinsèque à jouer dans de telles transactions ».

Selon des sources, NTPC avait proposé le tarif le plus bas pour 600 MW, Torrent Power pour 300 MW et l’entreprise de génie civil HES Infra avait placé l’offre la plus basse pour 300 MW dans le cadre des enchères instantanées. Les fabricants de transformateurs basés à Kadapa et l’entrepreneur EPC Shirdi Sai Electricals étaient le plus bas soumissionnaire pour 2 200 MW. Les tarifs varient entre Rs 2,47/unité et Rs 2,58/unité.

