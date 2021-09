Les plans surprenants que Vince McMahon a présentés à Adam Cole s’il restait à la WWE et ne rejoignait pas AEW

in

Après une fantastique course de quatre ans dans NXT, la WWE a perdu Adam Cole contre AEW.

Le champion NXT au plus long règne de tous les temps s’est déjà installé dans son nouvel environnement en rejoignant The Elite et affrontera Frankie Kazarian lors de son premier match AEW la semaine prochaine.

Cole a immédiatement été un succès lors de ses débuts à All Out

Son contrat a expiré après le week-end de SummerSlam et la WWE n’a pas pu le convaincre de signer à nouveau.

Cependant, environ deux semaines avant cela, Vince McMahon a eu une réunion avec Cole avec l’intention de le re-signer.

Dave Meltzer rapporte que la WWE voulait qu’Adam Cole fasse ses débuts sur la liste principale en tant que manager d’un talon Keith Lee. Ils auraient également changé le nom de Cole, puisque Michael Cole est déjà un nom établi à la télévision de la WWE.

Meltzer a décrit l’idée comme similaire à la dynamique de Bobby Lashley et Lio Rush où le petit gars se cache derrière le grand gars.

Cole est de retour avec The Elite

Considérant que Cole est l’un des meilleurs lutteurs du monde aujourd’hui, cela semble être une mauvaise idée et un gaspillage de son talent. Il est difficile d’imaginer que cela l’attirait, même s’il est un parleur fantastique et pourrait absolument le faire.

Au lieu de cela, il a été lâché dans AEW et lors de sa première interview pour l’entreprise après ses débuts, il a expliqué ce que c’était que de choisir entre la WWE et AEW.

“Quand vous pensez où j’étais, c’était mon rêve depuis que j’avais neuf ans”, a déclaré Cole.

“Mais j’ai su très tôt dans mon cœur que je voulais venir ici [to AEW].

WWE

McMahon n’a pas pu persuader Adam Cole de rester

“Ce n’était pas du tout un coup sur eux [WWE]. J’ai eu une très excellente expérience de quatre ans. Mais je voulais revenir et travailler avec une équipe que j’aime être autour de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une équipe qui est tout aussi passionnée que moi par la lutte professionnelle et des fans qui ressentent exactement la même chose que nous.

Quant à la rencontre avec McMahon va, Cole n’avait que de bonnes choses à dire à ce sujet.

“La conversation s’est très bien déroulée”, a déclaré Cole. «Nous avons eu une très, très bonne conversation sur beaucoup de choses différentes. La conversation elle-même était géniale. Je n’ai eu aucune mauvaise expérience avec lui.

« C’est un homme intimidant. Il impose définitivement le respect à bien des égards, mais l’expérience en elle-même s’est parfaitement bien passée.

