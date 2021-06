Les plantes se réveillent avec le soleil comme nous, disent les scientifiques – .

in

Nous ne considérons pas vraiment les plantes comme des formes de vie qui ont besoin de sommeil, et s’il est vrai que les plantes ne « dorment » pas comme le font les animaux, elles fonctionnent tout de même selon un rythme circadien. Les chercheurs sont depuis longtemps fascinés par les mécanismes et les horaires qui régissent la vie d’une plante, et de nouvelles recherches suggèrent que le matin venu, les plantes sont parmi les premières à « se réveiller ».

L’étude, qui a été publiée dans la revue Molecular Plant, a examiné l’activité de divers gènes dans les plantes au petit matin. Ce que les chercheurs ont découvert, c’est qu’au moment où le Soleil est prêt à regarder au-dessus de l’horizon, les plantes sont prêtes et attendent de commencer leur journée. C’est ce calendrier régulier qui aide les plantes à exploiter les meilleures conditions pour collecter l’énergie de la lumière du soleil, tout en offrant aux pollinisateurs les meilleurs pour faire ce qu’ils font le mieux.

Maximiser l’efficacité est un gros problème pour les plantes. Selon la région où pousse une plante et l’emplacement spécifique dans cette région, la lumière du soleil et l’eau ne sont pas garanties. Les plantes ne peuvent pas voyager à la recherche de ce dont elles ont besoin, elles doivent donc en profiter quand elles le peuvent et en tirer le meilleur parti.

Pour avoir une meilleure idée de la réaction des plantes lorsque le Soleil commence à se glisser au-dessus de l’horizon, des chercheurs de plusieurs universités se sont associés et ont mené une expérience intéressante. Ils ont prélevé des échantillons d’un type de plante à fleurs connue sous le nom de cresson de thale toutes les deux minutes au lever du soleil. Avec ces échantillons, l’équipe a pu identifier les vagues d’activité qui se produisent dans la plante à mesure que le matin s’éclaircit.

« Nous avons entrepris de caractériser plus en détail la dynamique du ‘dawn burst’, en nous concentrant sur l’expression des gènes des facteurs de transcription. Nous avons trouvé trois vagues d’expression génique distinctes dans les deux heures suivant l’aube. Le premier d’entre eux se produit seulement 16 minutes après l’aube et ne dure que 8 minutes », a déclaré le Dr Martin Balcerowicz, premier auteur de l’article, dans un communiqué.

« Beaucoup de ces gènes sont connus pour être sensibles à la lumière et à la température, mais nous voulions savoir précisément comment la transcription de ces gènes est coordonnée. Interférant dans la signalisation des photorécepteurs, l’horloge circadienne et les signaux lumineux dérivés des chloroplastes ont causé des problèmes dans l’expression de certains gènes, mais une grande partie des gènes n’était toujours pas affectée. Cela nous a indiqué que certaines des voies en amont sont redondantes et que des régulateurs supplémentaires sont en jeu. »

En termes simples, les plantes peuvent réagir à chaque nouveau jour de la même manière que de nombreux animaux. Nous avons des rythmes circadiens naturels qui nous gardent sous contrôle, nous assurant de nous réveiller le matin et de nous sentir fatigués la nuit, mais nous sommes également affectés par la lumière du soleil, qui nous stimule d’autres manières. Les plantes semblent également avoir adopté cette approche à deux volets, avec des systèmes redondants pour s’assurer qu’elles «se réveillent», que ce soit par habitude ou en raison de la présence d’une lumière vive.

« Caractériser le pic que nous voyons dans l’expression des gènes qui résulte de l’apparition de la lumière est utile pour nous aider à comprendre comment les plantes réagissent à la lumière et, en particulier, pour les cultures cultivées sous éclairage artificiel, comment cette rafale de l’aube a un impact à plus long terme sur la croissance, », a noté le Dr Daphne Ezer, auteur principal de l’étude.

