Les plastifiants provoquent des lésions cérébrales

15/04/2021 à 08h00 CEST

Les plastifiants trouvés dans de nombreux objets que nous utilisons quotidiennement peuvent provoquer de graves lésions cérébrales, selon une étude publiée dans Nature.

Les plastifiants sont des substances qui sont incorporées dans une matière plastique pour augmenter sa flexibilité et faciliter sa transformation.

Des biologistes de l’Université de Bayreuth, en Allemagne, ont montré que même de petites quantités de plastifiants peuvent interférer avec la transmission des signaux dans les cellules nerveuses du cerveau du poisson.

Les chercheurs considèrent qu’il est très probable que les plastifiants aient un effet similaire sur le cerveau des humains adultes.

Cette recherche a consacré une attention particulière aux plastifiants spécifiques appelés bisphénols, qui sont présents dans les emballages alimentaires et jusqu’en 2011 (qui étaient interdits dans l’UE) dans les tétines de biberons. Ils sont également utilisés dans la fabrication de bouteilles d’eau et même de jouets.

L’un de ces bisphénols, appelé bisphénol A (BPA), est un perturbateur endocrinien connu, capable d’altérer l’équilibre hormonal des organismes et d’endommager le système digestif.

On pense également que le BPA a des effets sur la santé du cerveau et de la prostate chez les fœtus, les nourrissons et les enfants, ainsi que sur la tension artérielle parce qu’il pénètre dans les aliments.

ConfirméDes recherches menées par des scientifiques allemands ont permis de déterminer que le BPA a des effets plus graves sur les neurones qu’on ne le pensait auparavant.

De plus, d’autres plastifiants tels que le bisphénol S (BPS) sont tout aussi dangereux et peuvent causer des dommages permanents au système nerveux.

Les effets néfastes de ces bisphénols sur le cerveau affectent principalement l’équilibre délicat entre les différentes fonctions neuronales: alors que certaines cellules cérébrales transmettent des signaux qui déclenchent un état d’excitation dans les cellules suivantes, d’autres cellules cérébrales ont pour fonction d’inhiber les cellules suivantes.

La coordination de l’excitation et de l’inhibition est essentielle pour un système nerveux central intact et est celui qui est le plus affecté par le BPA et le BPS, a déterminé cette recherche.

Les deux plastifiants influencent le potentiel d’action des neurones: ils modifient la transmission chimique et électrique des signaux à travers les synapses et perturbent les circuits qui sont importants pour la perception et le traitement des stimuli acoustiques et visuels.

Avec des poissons rougesL’équipe a détaillé ses résultats grâce à des expériences sur les poissons rouges. Son attention s’est concentrée sur le plus grand type de cellules nerveuses chez les poissons, appelées cellules de Mauthner.

Ces cellules sont des neurones géants situés dans le tronc cérébral des poissons et des amphibiens, dont la fonction est de coordonner les mouvements de nage et le réflexe de vol chez ces animaux.

Ces neurones jouent un rôle vital pour les poissons, traitant toutes les entrées sensorielles, même en présence de prédateurs. Ils déclenchent des réactions d’évasion vitales.

Au cours de l’évolution, ces neurones deviennent particulièrement robustes et peuvent généralement compenser les dommages subis par toute circonstance et maintenir leurs fonctions.

Les chercheurs ont découvert qu’avec seulement un mois d’exposition au BPA ou au BPS, la fonction neuronale de ces poissons était complètement altérée.

Aussi pour le cerveau matureUne autre découverte encore plus alarmante: les chercheurs ont pu vérifier que le BPA et le BPS peuvent affecter la fonctionnalité du cerveau mature.

Cette découverte est une nouveauté, car jusqu’à présent on savait que les plastifiants mentionnés affectaient le développement du cerveau des jeunes.

«Les résultats obtenus grâce à des études sur le cerveau des poissons justifient l’évaluation selon laquelle le BPA et le BPS peuvent également endommager gravement le cerveau des humains adultes. Dans ce contexte, il est essentiel que la science et l’industrie développent de nouveaux plastifiants pour remplacer ces bisphénols, qui ne sont pas sans danger pour la santé humaine », explique l’un des chercheurs, Peter Machnik, du département de physiologie animale de l’Université de Bayreuth, c’est une déclaration.

Sur la base de ces résultats, l’équipe de scientifiques appelle au développement de produits alternatifs sans risque pour le système nerveux.

De plus, ils croient que leur technique de poisson rouge pourrait être un outil précieux et peu coûteux pour tester comment les nouveaux plastifiants affectent les cellules cérébrales.

RéférenceLes bisphénols exercent des effets néfastes sur la signalisation neuronale dans les cerveaux de vertébrés matures. Elisabeth Schirmer et coll. Communications Biology, Volume 4, numéro d’article: 465 (2021). DOI: https: //doi.org/10.1038/s42003-021-01966-w

Photo du haut: Image de congerdesign sur Pixabay