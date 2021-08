Les plateformes de fitness rivales se battent pour rendre les entraînements à distance plus sociables

Alors que les blocages se relâchent dans le monde, c’est formidable de voir autant de gymnases rouvrir. Mais même ainsi, beaucoup d’entre nous sont maintenant habitués aux entraînements virtuels et ne voudront pas les abandonner. C’est donc fantastique de voir autant d’innovations se poursuivre dans cet espace.

Plus précisément, nous venons de voir deux lancements majeurs à partir de plates-formes d’entraînement virtuelles. Le premier est venu du service de diffusion en direct HD et de vidéo à la demande myFitApp, lancé en 2011 par Innovatise, et utilisé par plus de 1 700 gymnases pour donner des cours virtuels à leurs membres.

Essayant toujours de tirer parti de cet avantage précoce, qui l’a bien servi pendant la pandémie, myFitApp a annoncé hier un certain nombre de nouvelles fonctionnalités interactives. Plus particulièrement, ceux-ci incluent une fonction de chat en direct, permettant aux membres du gymnase de parler avec les instructeurs en audio de haute qualité.

Cela signifie que les membres du gymnase peuvent poser des questions et que les instructeurs peuvent donner leur avis, à la fois pendant et après l’entraînement. Les membres de la classe peuvent également discuter entre eux et partager ce qu’ils appellent des «tempêtes d’emoji» tout en s’entraînant.

(Crédit image : MyFitApp)

C’est la pensée intelligente. Il y a une raison, après tout, pour laquelle de nombreuses personnes préfèrent les cours en groupe aux séances individuelles ou à la formation seule. L’aspect social, et le besoin subconscient de suivre le rythme du groupe, est un puissant facteur de motivation.

Le deuxième lancement est venu de Barry’s, un réseau de studios dédiés aux entraînements à haute intensité, fondé en 1998 à West Hollywood par Barry Jay, Rachel Mumford et John Mumford.

S’appuyant sur le programme d’entraînement à domicile qu’ils ont lancé pendant la pandémie, Barry’s a lancé hier Barry X, qui est à nouveau un logiciel pour les entraînements en direct et à la demande qui propose une vidéo et un son haut de gamme. La vraie torsion ici, cependant, est que vous obtenez des paramètres de confidentialité personnalisés.

Cela signifie que vous décidez qui vous voit lorsque vous êtes devant la caméra : tout le monde, uniquement les personnes sélectionnées ou simplement votre instructeur. Étant donné les visages hideux et en sueur que beaucoup d’entre nous tirent au milieu d’un entraînement intense, nous pouvons voir pourquoi certaines personnes pourraient vouloir cette option.

(Crédit image: Barry’s)

Faites de la place

Barry’s et MyFitApp ne sont en aucun cas les seuls acteurs dans cet espace de plus en plus concurrentiel. Plus tôt cette année a vu le lancement de Bande, une communauté de fitness qui propose plus de 100 cours virtuels en direct chaque semaine.

Ses activités comprennent le HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité), la barre, le yoga, le cardio sculpt, le pilates, le kickboxing et la danse cardio. Les instructeurs de Bande proviennent de marques bien connues dans l’espace de remise en forme de la boutique et sont fermement déterminés à offrir au client une expérience de studio à la maison.

L’entreprise a été fondée par la mère qui travaille, Rebecca Balyasny, motivée par le sentiment d’isolement qu’elle a ressenti pendant le verrouillage. Et comme vous vous en doutez, il est fort sur les fonctionnalités sociales, telles que les discussions de groupe, la messagerie vocale privée et l’amitié, toutes conçues pour “célébrer un sentiment d’unité”.

(Crédit image : Bande)

Il existe de nombreuses autres applications similaires, et probablement plus. Parce que malgré la réouverture de la société, des preuves anecdotiques suggèrent que les membres du gymnase ont maintenant l’habitude de «s’entraîner à domicile», et c’est une habitude qu’ils ne voudront probablement pas abandonner.

Certains sont encore incertains quant à la sécurité de quitter leur maison, en particulier pour entrer dans une petite pièce mal ventilée avec beaucoup d’autres personnes qui transpirent et respirent fortement. D’autres, quant à eux, viennent de s’habituer à la commodité de s’entraîner à la maison. Surtout si leur vie est devenue beaucoup plus occupée depuis la fin du verrouillage et qu’ils n’ont tout simplement pas le temps d’aller et venir au gymnase.

(Crédit image : MyFitApp)

Pendant le verrouillage, avec leurs clients coincés à la maison, il était normal de concocter des cours en ligne sur une plate-forme gratuite comme Zoom. Mais maintenant, les clients attendent quelque chose de plus fiable et plus convivial.

En fin de compte, nous sommes certains qu’ils finiront par se tourner vers des plates-formes qui parviennent à combiner un streaming robuste et fiable avec des fonctionnalités sociales conviviales, associées au niveau de confidentialité approprié. En atteignant cet endroit idéal, vos clients verront l’abonnement à un gymnase virtuel beaucoup plus précieux que de simplement suivre une vidéo YouTube ou un DVD d’entraînement.