Les plateformes de gig-worker doivent apprendre d’Urban Company

Depuis un certain temps, les travailleurs de l’économie des concerts se plaignent de pratiques déloyales. C’est dans l’adéquation des choses que les employeurs devraient répondre à leurs préoccupations, mais la plupart des entreprises ont écarté les exigences. Un grand acteur a affirmé que son modèle économique s’effondrerait si les demandes des travailleurs étaient satisfaites. Cependant, dans une initiative louable, Urban Company (UC) s’est mobilisée pour traiter les plaintes de ses partenaires de services de beauté féminins (BSP). Il s’agit notamment de sanctions injustes, de blocage de compte, de prix de produits prétendument élevés et de commissions. Si l’on recoupe la note en 12 points de l’UC par rapport aux 13 demandes soulevées concernant les commissions, les pénalités, les évaluations, la sécurité des travailleurs et la sécurité sociale de base, la majorité a été traitée.

La société a réduit les commissions facturées au niveau supérieur des services de beauté de 30 % à 25 % et a permis aux partenaires une annulation « sans pénalité, non-présentation » et deux « sans pénalité » effectuées 12 heures à l’avance par mois. De plus, il a prolongé le soutien à la vaccination gratuite jusqu’au 31 décembre. Le système de notation a été modifié, tout comme les répercussions. UC a également déclaré que les frais d’annulation, facturés au client, seraient intégralement transférés au partenaire de service. Alors que les pratiques de l’entreprise n’étaient clairement pas haut de gamme, il est néanmoins louable que la direction se soit manifestée pour répondre aux demandes des travailleurs.

La vulnérabilité des travailleurs de l’économie des concerts a été soulignée par Tilman Ehrbeck de Flourish Ventures. Les travailleurs indiens, selon Ehrbeck, ont été les plus durement touchés par la pandémie; 90 % d’entre eux gagnaient moins de 15 000 roupies par mois en août 2020. Alors qu’un bon nombre – 83 % – pouvaient puiser dans leurs économies et 42 % recevaient une aide gouvernementale sous une forme ou une autre, 47 % de ces travailleurs n’étaient toujours pas en mesure de faire face à leurs dépenses sans emprunter.

Le modèle indien de gig-économie est assez nouveau et, dans le cadre de l’industrie du commerce électronique, il existe en Inde depuis environ 13 ans. Comme le souligne TN Hari, responsable des ressources humaines de BigBasket, le modèle a plutôt bien fonctionné pour les travailleurs indiens car il a «industrialisé» les services déjà existants, y compris ceux des salons de beauté et des plombiers. Cependant, comme il le note également, avec la croissance sans précédent de l’industrie, de plus en plus de responsabilités incombent à ses épaules, ce qui peut entraîner des réglementations précipitées et irréalistes.

Néanmoins, en tant que modèle qui employait 15 millions de travailleurs en août 2021 et générait 56% des nouveaux emplois, il nécessite une attention particulière pour garantir un traitement équitable des travailleurs. Le problème majeur se pose lorsque le statut de ces travailleurs est remis en cause, car ils ne sont pas sur les listes de paie des entreprises, mais ils ne sont pas non plus considérés comme des travailleurs non syndiqués. Selon un PIL déposé par la Fédération indienne des travailleurs du transport basés sur des applications (IFAT) en septembre, les travailleurs de concert doivent être considérés comme des travailleurs non organisés afin qu’ils puissent bénéficier de la protection prévue par la loi sur la sécurité sociale des travailleurs non organisés (UWSS). Le gouvernement travaille pour aider ces travailleurs; dans son discours sur le budget de l’exercice 21, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé l’extension des prestations de sécurité sociale à ces travailleurs ; cependant, les modifications apportées au Code de la sécurité sociale 2020 doivent encore être mises en œuvre, bien que 15 États aient préparé le projet de règles. Les travailleurs de la plate-forme et des concerts peuvent s’inscrire sur le portail e-Shram.

Le gouvernement envisage également de regrouper les travailleurs des concerts et des plates-formes sous le contrôle de l’ESIC—Employee State Insurance Corporation. Même si le gouvernement fait sa part, les employeurs doivent également partager une plus grande part de leurs bénéfices avec leurs employés et les indemniser adéquatement pour les longues heures de travail et le harcèlement qu’ils subissent parfois. Ils doivent prendre une feuille du livre d’UC.

