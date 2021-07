Les plateformes de livraison de nourriture ne doivent pas affamer les restaurants de leur juste part

À l’heure actuelle, les plateformes utilisent les informations collectées pour mieux cibler les clients ; les restaurants veulent pouvoir mieux récompenser les clients qui commandent régulièrement leurs repas. (Image représentative)

Le différend entre les restaurants et les applications de livraison de nourriture a trouvé son chemin jusqu’à la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI). L’Association nationale des restaurants de l’Inde (NRAI) a approché le régulateur de la concurrence, en vertu de l’article 3 (iv) de la loi CC, avec une demi-douzaine de plaintes. Essentiellement, le problème mis en évidence est qu’une plate-forme, avec une grande part de marché et, par conséquent, jouissant d’un poids, ne devrait pas imposer des conditions onéreuses aux utilisateurs de la plate-forme. En d’autres termes, aucune entité ne devrait conclure d’accords verticaux entraînant un comportement anticoncurrentiel. Pour commencer, la NRAI affirme que les agrégateurs de produits alimentaires comme Swiggy et Zomato incitent les restaurants à acheter l’intégralité de leur bouquet de services, de la découverte à la livraison et tout le reste. NRAI estime que les restaurants devraient être en mesure de choisir les services qu’ils souhaitent et de les payer en conséquence. En effet, regrouper les services semble un peu injuste, car de nombreux restaurants sont petits et peuvent ne pas nécessiter tous les services.

Les restaurants peuvent également avoir raison de dire qu’il est injuste que les plateformes de livraison de nourriture conservent toutes les données sur les préférences des clients sans les partager avec eux. Ils soulignent que les clients sont en fin de compte les leurs, puisqu’ils commandent des plats cuisinés par eux, et que, par conséquent, ils devraient pouvoir accéder aux données. À l’heure actuelle, les plateformes utilisent les informations collectées pour mieux cibler les clients ; les restaurants veulent pouvoir mieux récompenser les clients qui commandent régulièrement leurs repas.

Il semblerait que cela ne puisse pas nuire aux plates-formes de partager les données des clients ; il est très peu probable que ces clients commandent directement auprès des restaurants en contournant l’application, et les plateformes ne doivent craindre aucune perte de revenus. De plus, chaque restaurant obtiendrait des données relatives à ses clients ; ce n’est pas comme si les plateformes remettaient l’intégralité de la base de données à tous les restaurants. Ce que les restaurants sont vraiment fâchés, ce sont les frais élevés qui, selon eux, varient entre 20% et 25% de la valeur de la commande. De plus, ils ne voient pas pourquoi on leur demanderait de financer des remises pour des occasions spéciales sans que la plateforme ne verse une part ; ceux-ci peuvent atteindre 60 % de la valeur de la commande, bien que soumis à un plafond. En effet, il semble injuste qu’on demande aux restaurants de financer la totalité de la remise pour tout événement spécial ; ces coûts devraient être supportés par les plateformes. S’il est vraiment vrai, comme le prétendent les porte-parole de la NRAI, que la visibilité sur les applications diminue s’ils refusent de participer à des événements, c’est très injuste. Il n’est pas très difficile d’imaginer la douleur des restaurateurs, dont beaucoup sont relativement petits en termes d’activités, qui disent que leurs marges sont réduites par les charges élevées et les remises importantes qu’ils sont obligés d’offrir.

On pourrait faire valoir que les restaurants ne sont pas obligés de devenir membres d’une plate-forme. C’est une décision volontaire, et ils sont libres de livrer eux-mêmes de la nourriture. En effet, ils ont pu rester dans l’entreprise grâce à des applications comme Swiggy et Zomato. Après tout, les plates-formes ont été construites avec soin et, en fin de compte, elles dirigent une entreprise. Ils diraient que les restaurants souhaitant utiliser les services devraient être prêts à payer pour cela. Le problème, c’est que sur un marché plus ou moins duopole, avec UberEats englouti, les plateformes ont un poids énorme. Et une telle domination peut conduire à l’écrasement des parties prenantes plus petites et plus faibles. Certains freins et contrepoids sont nécessaires.

