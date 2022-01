Les plateformes de streaming de jeux arrivent sur les téléviseurs intelligents Samsung

Samsung a annoncé lundi sa nouvelle gamme de téléviseurs intelligents dans le cadre des annonces du CES 2022. En plus des améliorations matérielles, la société sud-coréenne apporte pour la première fois des plates-formes de streaming de jeux à ses téléviseurs dans le but de les rendre encore plus attrayantes par rapport à d’autres téléviseurs et même à des décodeurs comme Apple TV.

Parmi toutes les mises à niveau et fonctionnalités des nouveaux téléviseurs de Samsung, la société a introduit un nouveau « Gaming Hub » qui permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux directement sur leur téléviseur. Cela a été rendu possible par Google Stadia et Nvidia GeForce Now qui arrivent sur la nouvelle version de Tizen, le système d’exploitation des Smart TV de Samsung.

Le Samsung Gaming Hub permettra aux joueurs de découvrir et de se lancer plus rapidement dans les jeux qu’ils aiment grâce aux services de streaming de jeux. Les joueurs auront accès à une vaste bibliothèque de jeux grâce aux partenariats de Samsung avec les leaders de l’industrie – NVIDIA GeForce Now, Stadia et Utomik – et ce n’est que le début.

Alors que les jeux fonctionneront en ligne plutôt que localement, cela rend des titres populaires comme Cyberpunk 2077, FIFA 22 et Red Dead Redemption 2 accessibles à encore plus de personnes qui n’ont pas de console. La seule exigence (en plus d’avoir une bonne connexion Internet) est d’avoir un joystick compatible, car les téléviseurs Samsung prendront également en charge les contrôleurs tiers.

Si cette décision aura certainement un impact sur le marché des consoles de jeux, c’est aussi un moyen pour Samsung de cibler Apple avec Apple TV et Apple Arcade. La société basée à Cupertino est connue pour avoir pratiquement interdit les plates-formes de streaming de jeux de ses appareils, car le seul moyen de les avoir sur iPhone, iPad et Mac est via les navigateurs Web.

Apple TV, d’autre part, n’a pas de navigateur Web, donc la seule façon de jouer à des jeux est de les télécharger depuis l’App Store – qui n’offre pas de titres A-triple pour vraiment rivaliser avec les consoles.

Samsung Gaming Hub sera disponible pour certains téléviseurs intelligents Samsung 2022. Découvrez notre couverture de tout ce que Samsung a annoncé aujourd’hui au CES 2022 :

