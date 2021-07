Les plateformes d’événements virtuels ont aidé les petites entreprises à se stabiliser grâce à Covid, à réduire les coûts, selon un expert

Airmeet compte plus de 2 400 clients, dont Nasscom, Walmart, Infosys, Accenture, Microsoft for Startups, Chargebee, etc. (Image représentative)

Technologie pour les MPME : Les plates-formes virtuelles de rencontres et d’événements ont aidé les petites entreprises à se stabiliser et à surmonter les limites de la pandémie sans se soucier des perturbations des activités et à comprendre également l’avenir du travail à distance en rassemblant des personnes à travers les zones géographiques, Lalit Mangal, co-fondateur et PDG de Sequoia- soutenu Airmeet a déclaré à Financial Express Online. La plate-forme surnommée l’alternative de Zoom en Inde est également en concurrence avec d’autres applications similaires telles que Google Meet, JioMeet, Microsoft Teams, VConSol, Cisco, Webex Meetings, etc. Mangal avait co-fondé le dernier portail immobilier de premier plan CommonFloor qui a été acquis par Quikr en 2016 pour 200 millions de dollars.

Malgré le fait qu’il existe de nombreux produits de visioconférence sur le marché, les petites entreprises et les startups ont eu des difficultés à réunir leurs employés pour réaliser leur mission et leur vision dans le monde post-pandémique. La communication était en effet devenue unidirectionnelle dans un environnement éloigné. En réponse à la situation existante et pour rester à la pointe du développement de la planification et de la stratégie, les entreprises ont dû s’adapter au nouvel environnement pour générer de la croissance. Cela a fait perdre de l’élan et de l’intérêt aux entrepreneurs et à leurs employés, car il est devenu difficile de se connecter avec les employés et d’établir une culture de travail à distance. En plus de cela, les employés étaient entassés avec des armées de réunions, leur faisant perdre des heures productives.

La pandémie a également apporté de nombreuses limitations dans les stratégies d’expansion des entreprises. Si l’organisation d’événements sur des plateformes de visioconférence est devenue une norme, cependant, « cela n’a pas produit de résultats significatifs. Étant donné que les événements sur ces plateformes ne sont pas engageants et ne donnent pas d’espace pour le réseautage, cela a affecté le taux de croissance des jeunes entreprises. De plus, la fidélisation et l’expansion de la clientèle sont devenues un problème », a déclaré Mangal.

Comme les petites entreprises engageaient auparavant d’énormes investissements financiers et logistiques organisationnelles pour gérer un bureau entier, fonctionner à distance via des plates-formes d’événements virtuels pourrait réduire le coût des espaces de bureau, de la maintenance et du personnel. Par conséquent, cela a également conduit à la croissance de plates-formes telles que Airmeet. Au cours des 1,5 dernières années, Mangal a déclaré qu’Airmeet comptait plus de 300 membres et plus de 2 400 clients, dont Nasscom, Walmart, Infosys, Accenture, Microsoft for Startups, University of Toronto, Chargebee, Florida International University, etc.

Airmeet peut accueillir simultanément jusqu’à 1 lakh de participants sur sa plate-forme. « Nous nous adressons à un public mondial car la logistique, les efforts et les ressources qui ont motivé les événements en direct étaient énormes et toutes ces contraintes restreignaient la portée du partage des connaissances à travers le monde. Nous avons constaté une croissance constante pendant le verrouillage par rapport à la période pré-Covid », a ajouté Mangal. La plate-forme a affirmé avoir accueilli le mois dernier le plus grand sommet du monde sur le travail à distance avec la participation de plus de 800 personnes de plus de 35 pays. Le marché mondial de la visioconférence devrait passer de 9,2 milliards de dollars en 2021 à 22,5 milliards de dollars d’ici 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,7%, selon MarketsandMarkets, car Covid a déclenché une transition vers le travail à distance parmi les la main d’oeuvre.

