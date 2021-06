Les plateformes d’investissement numériques du nouvel âge offrent des rendements fixes de 9 à 11 % : devriez-vous investir ?

La forte volatilité induite par la pandémie sur le marché a contraint les investisseurs particuliers à se diversifier vers des options d’investissement alternatives.

Lorsqu’il s’agit d’investissements, il n’existe pas d’option unique. Selon les objectifs financiers et les attentes de rendement d’un individu, la bonne option d’investissement doit être choisie. Pour combler le vide et répondre à ces personnes, diverses sociétés de fintech et plateformes d’investissement numérique ont proposé différentes options afin que l’on puisse faire le choix qui leur convient le mieux.

Les plateformes d’investissement numériques telles que Wint Wealth, Scripbox, Wealthy, Clearfunds, Groww, Goalwise, Paytm Money, Zerodha Coin, etc. aident les investisseurs à investir dans des fonds communs de placement ainsi que des actions, aident à gérer le portefeuille périodiquement en fonction des taxes et des charges de sortie, offrent un objectif approche d’investissement, équilibrer son portefeuille d’actions et aider à passer d’un fonds à l’autre, entre autres.

Ajinkya Kulkarni, co-fondatrice de Wint Wealth, déclare : « Ces plateformes fintech s’efforcent de combler le fossé entre les dépôts fixes et les fonds de dette, les actions et les fonds communs de placement.

Dans une interview exclusive avec Priyadarshini Maji, il explique comment ces plateformes d’investissement numériques offrent aux investisseurs particuliers des produits à revenu fixe adossés à des actifs, leur permettant de générer des rendements plus élevés que les dépôts fixes.

Comment fonctionnent les plateformes d’investissement numériques ?

La plupart de ces plates-formes fournissent un ensemble complet d’outils pour aider à réaliser, gérer et suivre les investissements. Wint Wealth, par exemple, donne accès à d’autres actifs financiers qui étaient disponibles pour les HNI et les UHNI en réduisant la taille minimale du ticket et en tirant parti de la technologie pour diffuser la sensibilisation et l’éducation sur ces actifs. Dans le contexte actuel, il s’agit d’une plate-forme qui fournit une structure d’obligations sécurisées en travaillant avec des NBFC.

De plus, des informations complètes sur les actifs sont mentionnées sur le site Web pour étudier. Une transparence totale aide les investisseurs à prendre une décision éclairée. S’ils ont encore des questions, ils peuvent alors contacter l’équipe éducative pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. Une fois qu’ils se sentent en confiance et souhaitent investir, ils peuvent procéder au paiement après avoir terminé leur KYC, dont les unités se refléteront sur leur compte Demat dans les deux jours ouvrables.

Comment ces plateformes d’investissement numériques comblent-elles le vide du marché, en particulier pour les investisseurs particuliers ?

Ils offrent des possibilités de diversification aux investisseurs particuliers en leur donnant accès à des produits d’investissement. Wint Wealth est livré avec l’option d’investissement aussi bas que Rs 10 000 et de sensibilisation à ces produits d’investissement moins explorés. La structure d’obligations sécurisées, par exemple, un produit moins exploré est disponible sur la plate-forme, relève de la catégorie à haut risque avec des mesures d’atténuation des risques en place.

Qu’est-ce qui fait de ces plateformes d’investissement numériques une option idéale pour les investisseurs particuliers de la nouvelle ère qui recherchent des options d’investissement alternatives ?

La forte volatilité induite par la pandémie sur le marché a contraint les investisseurs particuliers à se diversifier vers des options d’investissement alternatives. Les investisseurs particuliers de la nouvelle ère trouveront que ces plates-formes sont un véritable innovateur car elles proposent des produits qui génèrent des rendements élevés avec des risques élevés avec des mesures d’atténuation des risques en place en offrant des rendements fixes de 9 à 11%.

Un autre facteur qui en fait une avenue d’investissement bancable est qu’elle offre des instruments tels que les obligations sécurisées qui, à long terme, empêchent des événements comme la crise de 2008. New-age ou non, l’investisseur qui comprend tous les risques liés à ces actifs ne devrait les considérer que pour son portefeuille, si vous pensez que ce n’est pas encore pour vous, attendez jusqu’à ce que vous soyez convaincu du contraire.

Qu’est-ce que l’obligation protégée contre la faillite de Wint Wheel ?

La structure Covered Bond est un instrument à distance de faillite à double recours. En termes simples, ici, une NBFC s’endette auprès de la plate-forme Wint Wealth et, en échange, émet des unités d’obligations. Parallèlement, une troisième entité a été créée, nommée SPV, qui détiendra des prêts de véhicules donnés en garantie par la NBFC et représente 1,2 fois la valeur du capital levé par celle-ci.

Ainsi, au cas où la NBFC ferait faillite, le fiduciaire gérant le SPV utilisera le pool de prêts du SPV pour récupérer l’argent pour les investisseurs de détail. Il y a donc deux ressources, la première est sur NBFC et la seconde sur le pool de prêts.

Quels sont les risques encourus – quels critères les investisseurs doivent-ils garder à l’esprit lorsqu’ils investissent dans des produits Wint ?

Chaque instrument a son propre ensemble de risques, c’est pourquoi notre priorité est d’établir une communication transparente avec les investisseurs par tous les moyens. Notre objectif n’a jamais été de « vendre » ces produits, mais plutôt de fournir des informations complètes ainsi que les risques associés, permettant ainsi aux investisseurs de prendre une décision d’investissement éclairée.

Compte tenu de la forte volatilité actuelle du marché, est-ce le bon moment pour les investisseurs particuliers d’entrer dans ce segment ?

Lorsqu’il s’agit de diversifier un portefeuille, l’allocation d’actifs est la première décision à prendre. Par exemple, il ne faut pas allouer au nord 30 pour cent de son portefeuille dans les actifs de Wint Wealth. On devrait le limiter à 10-15 pour cent de leur portefeuille global, en commençant par seulement 2-3 pour cent, et augmenter progressivement avec l’augmentation de la confiance et du confort. Chaque investissement doit être réalisé après avoir compris le produit et évalué ses finances, en fonction de son appétit pour le risque.

