Les plateformes edtech indiennes se mondialisent

Par Vaibhav Tamrakar

Alors que la situation de Covid-19 continue de perturber les modes de vie à travers le monde, les acteurs de l’edtech continuent de tirer parti des opportunités qu’ils ont avec les étudiants et les enseignants travaillant à distance en ligne. Plus d’une douzaine d’acteurs indiens de l’edtech ont pénétré avec succès les marchés mondiaux, tous dans les segments K-12, enseignement supérieur et périscolaire.

La géographie principale pour la plupart des entreprises qui se sont développées en dehors de l’Inde a été les États-Unis. La raison de cette préférence est l’énorme marché total adressable et la capacité des parents à dépenser davantage pour l’éducation en ligne. Des recherches récentes ont montré que pour une plate-forme en ligne, alors que la moitié des parents indiens interrogés étaient prêts à dépenser moins de 65 $ par mois pour les frais de scolarité, dans le même temps, les apprenants étrangers étaient prêts à dépenser plus de 75 $. C’est l’une des raisons pour lesquelles les acteurs indiens de l’edtech ont réussi à imposer leur marque à l’international ; ils voient une grande partie des revenus provenant de l’extérieur de l’Inde.

Le niveau élevé d’engagement des apprenants et des enseignants étrangers sur ces plateformes est essentiel au succès de ces plateformes. Pour les apprenants, les principaux critères d’utilisation d’une plateforme dépendent de la qualité du contenu, de l’enseignant, de la méthodologie d’enseignement, de l’interface utilisateur et, bien sûr, du prix. Cela est vrai pour plus de 50% des étudiants qui ont suivi des cours en ligne. Selon l’étude récente pour une plate-forme, les enseignants qui enseignent aux étudiants étrangers passent plus d’heures et enseignent à un plus grand nombre d’étudiants que ceux qui enseignent aux étudiants indiens, mais, à leur tour, ils ont également connu une augmentation des revenus.

Il existe également des matières et des cours spécifiques proposés par ces plateformes qui génèrent plus de revenus que d’autres, comme les mathématiques, le codage et les activités parascolaires en ligne. Bien que les Indiens soient connus pour les mathématiques et que l’infrastructure informatique soit énorme, les étudiants et les parents des marchés étrangers ont également tendance à dépenser beaucoup d’argent en parallèle, et cet espace a donc un grand potentiel en dehors de l’Inde. Selon la même étude, les apprenants étrangers consacrent entre 1,5 heure et 1,7 heure par semaine aux activités périscolaires, alors que pour les étudiants indiens, c’est près de 2 heures. Certaines des start-up indiennes se sont associées à des enseignants étrangers pour enseigner via leurs plateformes. Faire cela aide également les apprenants à générer un certain niveau de confort.

Étant donné que l’afflux d’investissements dans l’espace edtech indien depuis 2019 s’est principalement concentré sur les principaux acteurs, d’autres ont du mal à gagner sur l’espace domestique, compte tenu de la concurrence massive entre plus de 3 500 start-ups edtech en Inde. Sur la base du potentiel de meilleurs revenus et du fait que le marché national de l’edtech est au bord de la saturation, d’autres petits acteurs peuvent frapper aux portes étrangères et en tirer parti. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, l’UE et la MEA sont les zones géographiques préférées pour eux.

Le marketing doit être un aspect très important pour rattraper l’espace cible, pour de nombreux publics, les recommandations peer-to-peer et les plateformes de médias sociaux jouent un rôle important dans la sensibilisation. Alors que les mastodontes de l’edtech indienne y investissent déjà beaucoup, pour d’autres acteurs l’unicité de leur offre de produits sera un déterminant clé, même si la qualité de leur contenu de cours, le coût, la méthodologie d’enseignement et la flexibilité restent des priorités. Des offres supplémentaires pour le périscolaire peuvent être ajoutées ici.

Étant donné que l’apprentissage hybride (en ligne et hors ligne) est connu pour devenir une nouvelle norme dans le monde post-pandémique, il reste à déterminer quelle serait la répartition la plus proche des apprenants choisissant des modèles d’apprentissage en ligne uniquement, hors ligne uniquement et hybrides. La pénétration numérique dans l’éducation devrait atteindre un TCAC de 4,4% d’ici 2025, et l’apprentissage en ligne continuera d’augmenter, même si les pays prévoient également de rouvrir leurs centres d’apprentissage hors ligne. Le marché mondial de l’edtech devant être estimé à environ 105 milliards de dollars en 2021, de nombreux domaines restent encore à exploiter par les acteurs indiens.

L’auteur est vice-président principal, PGA Labs

