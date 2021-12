Les plateformes musicales NFT concurrenceront Spotify et Apple Music l’année prochaine, selon Saxo Bank

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les plateformes musicales NFT seront une concurrence majeure pour des plateformes comme Spotify en 2022, selon les prévisions de Saxo Bank.

***

Avec des services de streaming musical comme Spotify et Apple Music réduisant une grande partie des revenus des musiciens, les nouvelles technologies comme les jetons non fongibles (NFT) sont susceptibles d’aider les artistes à gagner plus pour leurs œuvres et ainsi ils migreront vers eux, a prédit Saxo Bank sur son site Internet.

Saxo Bank est une banque d’investissement danoise spécialisée dans le commerce et l’investissement en ligne. Elle a été fondée en tant que société de courtage en 1992.

Cette projection fait partie des « Outrageous Predictions 2022 : Revolution » de Saxo Bank. Il dit que les créateurs de musique bénéficieront des plateformes de streaming basées sur NFT, car ils permettent de distribuer la musique directement aux auditeurs sans intermédiaires centralisés qui facturent des frais.

Peu de revenus pour les musiciens

L’analyste de la crypto-monnaie de Saxo Bank, Mads Eberhardt, a fait valoir que les plateformes de streaming musical comme Spotify et Apple Music enlevaient un pourcentage substantiel aux artistes qui, avec la réduction versée aux maisons de disques, représente environ 75 % ou plus des revenus totaux.

« Ces modèles ne guident pas les tarifs des abonnés individuels vers la musique réelle qu’un abonné individuel écoute », a déclaré Eberhardt, ajoutant :

« Le cas d’utilisation des NFT pourrait s’avérer particulièrement convaincant dans la prochaine étape technologique pour les générateurs de contenu dans l’industrie de la musique, car les musiciens se sentent injustement traités par les modèles de répartition des revenus des plateformes musicales actuelles telles que Spotify et Apple Music ».

L’analyste a noté que les projets de streaming musical basés sur NFT devraient démarrer et se développer en 2022.

En revanche, l’avenir des plateformes de streaming traditionnelles comme Spotify est « sombre », selon Saxo Bank. La société a prédit que les actions de Spotify chuteraient de 33% en 2022. SPOT a chuté en 2021, commençant l’année autour de 300 $ et tombant à seulement 204 $ en août, selon les données de TradingView, reflétant qu’aujourd’hui il a un prix un peu plus élevé qu’en août : 228,54 $ US.

De même, les revenus de Spotify ont augmenté, ajoute Cointelegraph. Selon les résultats financiers officiels de Spotify pour 2020, la société a généré un chiffre d’affaires de 7,85 milliards d’euros (9,5 milliards de dollars) l’année dernière, soit une augmentation de 16% par rapport à 2019. Les finances de Spotify ont continué de croître en 2021, avec le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels augmentant de 19% d’une année sur l’autre.

Ceci, sans aucun doute, est un grand défi pour les plates-formes cryptographiques. Car, en plus, Spotify n’est pas complètement étranger au monde des crypto-monnaies. L’année dernière, je cherchais un réalisateur spécialisé dans le domaine.

Musiciens et TVN

Il convient de rappeler qu’il existe plusieurs entreprises travaillant à la confluence musique-NFT. Par exemple, au milieu de cette année

Tidal, la société de musique et de divertissement détenue conjointement par le rappeur Jay-Z et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré qu’elle pourrait incorporer des jetons non fongibles comme alternative pour rémunérer les artistes. De même, il y a déjà plusieurs artistes qui commercialisent leur musique via NFT, c’est le cas du groupe Kings of Leon.

De plus, en novembre, un nouveau groupe musical appelé « Kingship » a été lancé, composé de quatre singes de la série NFT « Bored Ape Yacht Club ».

Sources : Saxo Bank, Cointelegraph, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash