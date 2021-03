Les plates-formes DeFi Zapper et Aave annoncent des intégrations de sidechain Polygon

Alors que les frais de gaz extrêmement élevés mettent l’évolutivité à l’honneur et que plusieurs plates-formes se précipitent pour devenir la maison préférée de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) d’Ethereum, Polygon de la chaîne latérale de couche deux peut devenir un favori après avoir remporté deux grandes victoires aujourd’hui.

Le protocole de prêt Aave et la plateforme de gestion de portefeuille et de transaction par lots Zapper ont annoncé qu’ils proposeraient des implémentations sur Polygon. Aave lancera une fourchette réduite de son marché monétaire avec 7 actifs disponibles pour l’emprunt et le prêt au lancement, et Zapper permettra les transferts Ethereum-to-Polygon dans la première étape vers l’activation des «zaps» inter-chaînes, leur terme pour les dépôts et retraits multi-transactions en un seul clic.

Polygon, une nouvelle marque de sidechain du concurrent unique Ethereum Matic, permet des augmentations significatives du débit ainsi que des réductions de frais par rapport à Ethereum. Plusieurs projets NFT ont déjà annoncé des migrations vers la chaîne, et les plates-formes DeFi natives commencent à attirer des sommes importantes de valeur totale verrouillée.

Dans une déclaration à Cointelegraph, le fondateur d’Aave, Stani Kulechov, a déclaré que les réductions de frais apporteraient plus d ‘«inclusivité» à la plate-forme, et le blog d’annonce d’Aave a déclaré que la plate-forme se concentre sur l’évolutivité dans un effort pour offrir des services aux utilisateurs avec aussi peu comme quelques centaines de dollars. C’est également ce qui sera la première de plusieurs implémentations d’Aave sur diverses plates-formes de couche deux, selon le blog.

Zapper, quant à lui, a écrit dans son annonce que cette intégration serait la première de nombreuses intégrations alternatives de sidechain, rollup et Ethereum, avec une couverture à venir pour xDai, Arbitrum, Optimism et Binance Smart Chain, entre autres.

L’objectif de l’agriculture à rendement croisé a été sur le radar pour de nombreux projets au cours de la dernière année, mais la mise en œuvre est notoirement délicate. Un tableau de bord pour suivre le rendement sur plusieurs chaînes et «des réseaux en constante évolution sur Zapper» offrira une augmentation significative de l’efficacité du capital.

Selon «DeFi Dad» de Zapper, il sera bientôt possible d’utiliser la plateforme pour accéder au marché Aave de Polygon:

Si vous essayez de déplacer des fonds vers @ 0xPolygon pour essayer le nouveau marché Polygon de @ AaveAave, rappelez-vous que la rampe d’accès la plus simple est à https://t.co/Rds18bh9na. https://t.co/sSXaXLABnE pic.twitter.com/2Gj2dO5xjw – DeFi Dad ⟠ defidad.eth (@DeFi_Dad) 31 mars 2021

Mis à part Polygon, les projets de mise à l’échelle à travers l’écosystème ont récemment attiré une offre chaude, comme StarkWare a levé 75 millions de dollars la semaine dernière.