Les Platinum Awards récompenseront Diego Luna avec un prix honorifique – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Diego Luna se verra décerner le prix d’honneur lors de la 8e édition des Platinum Ibero-American Film Awards, qui récompense “son intense carrière dans l’audiovisuel ibéro-américain” et “son travail de diffusion de la culture espagnole et lusophone”.

L’acteur mexicain est, à seulement 41 ans, l’un des “plus grands représentants de l’industrie audiovisuelle ibéro-américaine au monde”, a déclaré l’organisation Platino dans un communiqué.

Immergé dans le monde de la culture depuis sa naissance, Diego Luna (Toluca de Lerdo, 1979), a fait ses débuts à l’âge de 8 ans dans le court métrage “La dernière fin de l’année”, de Javier Bourges, et son ascension vers la gloire est en 2001 avec “Et ta mère aussi”, d’Alfonso Cuarón.

Depuis lors, l’acteur a travaillé à la fois dans l’industrie ibéro-américaine – “Soldados de salamina” (2003), de David Trueba; « Seul Dieu sait » (2006), de Carlos Bolado, ou « Rudo y corsi » (2008), de Carlos Cuarón-, comme dans les grandes productions hollywoodiennes telles que « La terminal » (« La borne ») (2004), de Steven Spielberg, ou le plus récent, « A Rainy Day in New York » (2019), de Woody Allen.

Sans oublier sa participation à l’univers Star Wars avec “Rogue One”, aux côtés de Felicity Jones, incarnant Cassian Andor, personnage qu’il retrouvera dans la série homonyme.

Il est également apparu dans de nombreux feuilletons mexicains au cours des années 1990, bien que le rôle télévisé le plus connu de Luna soit celui de Miguel Ángel Félix Gallardo dans la série “Narcos: México”, avec laquelle il a remporté le Platinum Award de la meilleure performance masculine dans une mini-série.

Et en tant que réalisateur, il est l’auteur des longs métrages « Abel » (2010), « César Chávez » (2014) et « M. Cochon »(2016).

Avec Gael García Bernal, il a lancé la tournée documentaire itinérante, un festival itinérant dédié à la promotion du cinéma de non-fiction à travers la géographie mexicaine. Et en 2008, ils ont fondé la société de production Canana Films.

Luna recueille le témoignage de Raphaël, le dernier à avoir reçu le Platine d’honneur lors de la VI édition des prix, qui s’est tenue en 2019 au Mexique (l’année dernière, lors d’un gala en ligne, ce prix n’a pas été décerné).

Auparavant, ils ont reçu le prix d’honneur, Sonia Braga, dans la première édition, en 2014; Antonio Banderas (2015) ; Ricardo Darin (2016) ; Edward James Olmos (2017) et Adriana Barraza (2018).

L’acteur et réalisateur recevra son prix d’honneur lors d’un gala qui se tiendra à Madrid le premier week-end d’octobre. Parmi les films préférés de cette édition figurent le colombien “L’oubli que nous serons”, de Fernando Trueba, et le guatémaltèque “La llorona”, de Jayro Bustamante, tous deux avec 11 nominations.

Dans la section télévision, l’espagnol “Patria” a cinq nominations, suivi du mexicain “Quelqu’un doit mourir”, du colombien “Le vol du siècle” et du également espagnol “La casa de papel”, tous avec quatre.

Les Platinum Awards sont promus par EGEDA et FIPCA et soutenus par les académies et instituts du cinéma ibéro-américain.