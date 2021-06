Les play-offs de Francisco

08/06/2021 à 19:52 CEST

Marc Brugues

L’ambition et le caractère gagnant que Francisco transmet sont deux vertus qui ont atteint non seulement le vestiaire de Gérone mais aussi les fans. Avec plus de 300 matchs en tant que professionnel, l’entraîneur a tout vécu. L’Almérien se souvient toujours que de tout ce qui lui est arrivé, il a essayé d’en extraire la partie positive et d’apprendre. Aussi du coup de l’année dernière avec Elche. Ce n’était pas la première expérience ratée de Francisco dans une promotion à monter, mais c’était sa première en tant qu’entraîneur.

Avant, en tant que joueur, il en avait perdu un contre Poli Almería (1998-99). Les deux autres promotions que Francisco a disputées se sont terminées par des alegrías : la promotion en deuxième A avec Poli Ejido (00-01) et avec Almería (01-02). Le premier contact de Francisco avec une promotion promotionnelle n’a pas été satisfaisant. Avec 20 ans à peine tournés, la saison 98-99, Francisco (10 buts) a mené l’attaque de Poli Almería. L’équipe a joué pour la promotion dans l’ancien format de ligue contre Madrid B, Bermeo et Levante avec un prix pour les Valenciens.

Varapalo à Gérone

D’ici à l’année dernière, Francisco n’avait connu que des joies dans les phases de promotion. Le premier a eu lieu en 2001 lorsqu’il a célébré sa promotion en deuxième A avec Poli Ejido battant Calahorra, Espanyol B et Atlético B. La saison suivante à Almería, Francisco a marqué le but décisif à Pontevedra. Ce jour-là, Francisco est sorti sur les épaules de ses coéquipiers et des fans. Une image qui, avec une petite gueule, il espère se répétera d’ici deux dimanches à Montilivi.