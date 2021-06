Les Playoffs de la NBA ont complètement déraillé à cause des blessures

La saison NBA 2020-21 allait toujours être difficile alors que la ligue tentait de traverser la pandémie sans la configuration de la bulle qui a si bien fonctionné pour les éliminatoires de l’année dernière. La NBA est entrée dans la nouvelle année après l’intersaison la plus courte de l’histoire de la ligue, avec seulement 72 jours séparant le sixième match des finales NBA 2020 dans la bulle et le début de cette saison. La saison régulière a été définie par des absences liées à Covid et des matchs reportés, mais le véritable bilan du calendrier condensé de la ligue atteint son paroxysme en séries éliminatoires. Le résultat a été moche.

Un duo d’histoires à couper le souffle est sorti mercredi, la première étant que Chris Paul manquerait un nombre “indéfini” après avoir été placé dans le protocole Covid de la NBA. Il a été rapidement suivi par l’annonce que Kawhi Leonard raterait le match 5 de Clippers contre Jazz avec une blessure au genou, ce qui pourrait manquer le reste des demi-finales de la Conférence Ouest.

C’est le plus grand cauchemar de la NBA, et ils n’ont personne d’autre à blâmer qu’eux-mêmes.

Paul et Leonard rejoignent une liste impressionnante de joueurs blessés pendant les séries éliminatoires, dont James Harden, LeBron James, Joel Embiid, Anthony Davis, Jamal Murray, Donovan Mitchell, Jaylen Brown et Mike Conley. Neuf joueurs All Star, dont huit ont raté au moins un match pendant les séries éliminatoires, plusieurs étaient-ils différents entre leur équipe qui partait ou qui terminait sa saison.

Presque toutes les plus grandes histoires de la NBA sont directement dues à des blessures.

Nous ne saurons jamais si les Lakers auraient pu se répéter en tant que champions avec James et Davis luttant contre des blessures tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires. Les Nuggets ressemblaient à un véritable concurrent dans l’Ouest autour du MVP Nikola Jokic avant de perdre leur deuxième meilleur joueur, Murray, contre un ACL déchiré. Les Nets ont à peine joué à plein régime toute l’année et ont raté Harden et Irving pendant de longues périodes des séries éliminatoires. Les Suns se sont qualifiés pour les finales de la conférence, mais sont maintenant confrontés à l’incertitude avec l’entrée de Chris Paul dans les protocoles de santé et de sécurité. Les Clippers ont égalé la série contre le Jazz à 2-2 seulement pour perdre Leonard à une blessure au genou qui met en doute son statut pour le reste des séries éliminatoires.

Ces questions persistantes sont si prononcées qu’il n’y a aucun espoir de normalité pour terminer l’année. La saison 2020-21 restera à jamais dans les mémoires comme une valeur aberrante. Celui qui gagnera hissera le trophée, mais il ne fait aucun doute que cela n’a pas été une saison normale en NBA.

Et la NBA n’a qu’à se blâmer

Écoutez, il n’y avait pas de bonne façon de jouer la saison 2020-21, mais la NBA a assuré que ce serait aussi brutal que possible. Visant à tirer profit du plus grand nombre de matchs possible, la ligue a adopté un calendrier de 72 matchs à peine raccourci qu’elle a essayé d’intégrer dans un calendrier condensé. La saison a commencé le 22 décembre plutôt qu’à la mi-octobre – et a terminé la saison régulière un mois seulement après sa conclusion normale.

Cela a essentiellement réduit de quatre semaines le calendrier normal de la NBA et n’a coupé que 10 matchs. Il y avait plus de jeux et moins de repos, ce qui a causé un terrain fertile pour les blessures. Puis, lorsque les séries éliminatoires sont arrivées, la ligue ne s’est pas donné de répit à l’arrière, forçant un rythme effréné pour tout terminer avant les Jeux olympiques, qui devraient commencer fin juillet.

On parlait de la difficulté de la saison au début, mais nous étions surtout heureux de retrouver le basket-ball. Maintenant, la ligue récolte ce qu’elle a semé. Pourquoi la saison devait être de 72 matchs et non, disons, 52 définit la croyance. Le résultat est la quantité plutôt que la qualité, les stars les plus brillantes du jeu payant le prix le plus élevé.

Ces blessures croissantes et la fin de saison décevante sont une erreur non forcée de l’une des plus grandes ligues sportives du monde. Ils mettent l’argent sur les athlètes, leur sécurité et la qualité du jeu. En fin de compte, les fans paieront pour la fin milquetoast dont nous sortirons cette saison, et c’est vraiment dommage.