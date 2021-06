Les Playoffs NBA du petit marché sont un rêve devenu réalité

Le quatuor improbable qui constitue la dernière étape des éliminatoires de la NBA est la conclusion la moins prévisible et la plus surprenante de la saison – et c’est merveilleux. Pour toutes les torsion ou les mains et les grincements de dents sur les « évaluations en baisse » sans Stephen Curry ou LeBron James, les chiffres ne le confirment pas. Au lieu de cela, nous assistons à deux des finales de conférence les plus captivantes de mémoire récente, et les gens en prennent note.

Les premiers retours des notes ne montrent pas seulement que l’intérêt est écrasant à la fin de cette saison, mais ils pourraient éclipser tout ce que nous avons vu ces dernières années. Une plongée en profondeur dans les notes de la NBA par Ben Rohrbach Yahoo Sports montre que les jeunes stars de la NBA comme Trae Young et Devin Booker sont aussi convaincantes que tout ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années.

“La part d’audience pour les séries éliminatoires de cette année – le pourcentage de personnes avec des téléviseurs en cours d’utilisation qui regardent la NBA – est à son plus haut niveau depuis que la ligue a commencé à enregistrer ces données au cours de la saison 2002-03.”

Ces chiffres de part de marché en augmentation reflètent mieux les façons dont les gens regardent la télévision et que ceux qui choisissent de regarder des programmes en direct se connectent. Cependant, les chiffres bruts soutiennent l’idée que la NBA réussit cette saison.

Le match 7 des Hawks et des Sixers a obtenu une note de 6,1, battant l’US Open ce jour-là, tandis que le match 1 de Suns vs Clippers avait une note de 4,5. Ces chiffres dépassent les finales 2020 entre les Lakers et Heat, et rivalisent avec les finales 2007 entre les Spurs et les Cavaliers. De toute évidence, l’année dernière mérite un astérisque, car les gens n’étaient pas vraiment intéressés par les finales de la bulle au milieu d’une pandémie.

Les blagues sur Twitter à propos d’Adam Silver suant un petit marché des quatre derniers (à part les Clippers, qui avouons-le, sont les Clippers) tombent dans l’oreille d’un sourd. Il y a du plaisir et de l’excitation, en particulier de la part des fans de NBA inactifs qui ont estimé que le jeu était devenu trop prévisible.

Nous n’avons pas besoin de remettre en cause les super équipes. Le concept a été discuté et débattu à mort pendant plus d’une décennie, depuis que LeBron James a rejoint Dwayne Wade et Chris Bosh à Miami et a formé la première super équipe moderne. La formation d’équipes vedettes a à la fois conduit à certains des affrontements les plus excitants de l’histoire de la NBA, et a également refoulé certains fans, estimant qu’ils sont contre l’esprit de parité – en particulier pour les petits marchés qui ne peuvent pas influencer les plus grandes stars du sport.

Cette année, c’est différent. Bien sûr, vous pouvez techniquement appeler les Clippers une super équipe avec Kawhi Leonard et Paul George, mais ce n’est pas aussi prononcé que les équipes précédentes. Ajoutez à cela Devin Booker et les Suns dirigés par Chris Paul, Giannis et Jrue Holiday à Milwaukee, et les Hawks avec Trae Young et John Collins, et il y a beaucoup de noms périmés que les fans de la NBA ne sont pas habitués à voir aussi tard dans les séries éliminatoires , s’ils les connaissent bien. C’est incroyablement amusant.

Bien sûr, cela aide également lorsque ces joueurs sont à la hauteur de leur facturation et que Trae perd près de 50 points avec fanfaronnade. Il est impossible de ne pas tomber amoureux de la nouvelle génération, même si vous êtes devenu blasé par le produit dans son ensemble dans le passé.

Les cotes de pré-saison n’ont jamais vu ces quatre équipes aller aussi loin. Alors que les Bucks et les Clippers étaient respectivement 2e et 4e dans les paris sur Vegas, les Hawks et les Suns étaient 17e et 14e. Et oui, si vous avez suivi, c’est Atlanta et Phoenix qui mènent 1-0 en ce moment.

C’est l’idéal, la parité tant recherchée dans le sport qui nous dit que n’importe quelle équipe a une chance. Dans le passé, cela n’a pas nécessairement été le cas, mais les Hawks et les Suns en particulier prouvent que tout le monde avait une chance dans la NBA en 2020-21, et cela fait tourner les têtes. Vous pouvez continuer à appeler cela un « cauchemar » si vous le souhaitez, et vous vous trompez, car il s’avère que ces finales sur un petit marché pourraient être le tournant pour reconquérir des millions de fans de NBA inactifs.