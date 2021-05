Les Playoffs NBA peuvent-ils ramener des fans? – RedState ⋆ 10z viral

La NBA – vous vous en souvenez, non? – commence ses séries éliminatoires cette semaine. La ligue, assise assez mal à l’aise après une saison beaucoup plus souvent qu’autrement pas de fans dans les gradins et à peu près le même nombre à regarder à la télévision, espère que la magie des séries éliminatoires ramènera les fidèles, bien que l’Orlando Magic n’ait pas fait le coupé, hélas.

Dans un effort pour susciter un peu plus d’intérêt, la NBA imite le basket-ball universitaire à un degré avec un mini tournoi one-and-done. À l’époque, les huit meilleures équipes de chaque conférence se qualifiaient pour les séries éliminatoires et c’était tout. Cette année, les six meilleures équipes de chaque conférence participeront aux éliminatoires. Voici où commence la nouvelle tournure des choses:

Les équipes des septième et huitième places s’affronteront en un seul match. Le gagnant de ce match est déclaré septième tête de série et jouera la deuxième tête de série au premier tour. Les équipes de la neuvième et de la dixième place s’affronteront en un seul match. Le perdant rentre à la maison. Le gagnant…… jouera le perdant du match entre la septième et la huitième tête de série en un seul match. Le gagnant de ce match sera déclaré huitième tête de série et jouera la première tête de série au premier tour. Le perdant rentre à la maison et, que ce soit l’équipe de la septième ou de la huitième place, se demande quel esprit démoniaque pensait que ce serait une excellente idée, comme dans toute autre année, ils seraient en séries éliminatoires.

Étant donné que la NBA concerne beaucoup plus les athlètes individuels que les équipes, il n’est pas surprenant que la ligue soit étourdie de voir comment, dans la Conférence Ouest, les septième et huitième places sont occupées par les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors. Cela met en place une rafale d’hyper un match LeBron James contre Stephen Curry. Curieusement, aucune grande campagne publicitaire n’est prévue pour l’affrontement entre équipes de la neuvième place à la dixième place, car apparemment ce dernier épisode de la légendaire rivalité Memphis Grizzlies contre San Antonio Spurs ne capte pas tout à fait l’imagination du public.

Pendant ce temps, dans la Conférence Est, l’intérêt pour ce scénario de play-in s’étend aussi loin que la base de fans des Boston Celtics, alors que les Celtics ont terminé une septième étonnamment basse et doivent donc jouer les Wizards de Washington à la huitième place. Pendant ce temps, tenez votre chapeau et jetez le livre des records de la neuvième et dixième place qui se battront pour mettre fin à tout, sinon en fait la guerre pour régler les comptes… Indiana Pacers et Charlotte Hornets. Le seul moyen pour ce jeu d’attirer l’attention en dehors du marché intérieur de l’équipe respective est de savoir si le propriétaire des Hornets, Michael Jordon, décide de se faufiler sur le terrain et de lancer un dunk ou deux.

Mis à part le dossier de lecture, il y a des intrigues intrigantes en attente d’être jouées (sans jeu de mots). Dans la Conférence Ouest, les Utah Jazz peuvent-ils être à la hauteur de leur tête de série numéro un? Idem avec le numéro deux des Phoenix Suns. Soyons honnêtes ici; Le pire cauchemar de la NBA est que l’Utah gagne l’ouest, car leur concept de jeu en équipe sans nom – plus le fait que l’équipe soit dans l’Utah – n’est guère la matière dont les campagnes de marketing de rêve sont faites. Pendant ce temps, à la Conférence Est, quelqu’un peut-il arrêter le monstre à trois têtes des Brooklyn Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden? À part les Nets eux-mêmes, c’est.

La NBA a un très, très long chemin à parcourir pour reconquérir une base de fans plus qu’un peu aliénée par l’adhésion sans réserve de la ligue à BLM la saison dernière. On espère sans doute désespérément que les éliminatoires donneront un coup de pouce à cet égard. Reste à voir si cela arrive. En attendant, profitez des jeux. Ou pas. Ton appel.

(Note du rédacteur en chef: nous savons que la plupart de nos lecteurs – et contributeurs – en ont simplement fini avec la NBA pour le moment. Comme je l’ai écrit en septembre 2020, j’en ai fini avec les Lakers, l’équipe que j’aime depuis que je Je savais ce qu’était le basket-ball, tant que LeBron James est avec eux. J’adore le basket-ball et je continue à l’apprécier à travers les équipes universitaires. Que faudra-t-il pour que vous regardiez à nouveau un match de la NBA et peut-être même assister à un match ou acheter des produits? Sonnez dans les commentaires.)