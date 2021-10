Les pliables comme le Galaxy Z Fold 3 donnent enfin aux fans de smartphones ce qu’ils veulent

En tant que passionné de technologie de longue date, j’ai toujours voulu faire l’expérience de la technologie futuriste folle présentée dans les films et les émissions de télévision depuis des décennies. Les expériences de réalité augmentée comme les écrans flottants de Minority Report et le compagnon d’IA de Tony Stark, Jarvis, d’Iron Man sont encore loin d’être pleinement réalisées. Cependant, avec des smartphones comme le Samsung Galaxy Z Fold 3, nous nous rapprochons de plus en plus des gadgets de science-fiction du cinéma.

Oui, je suis conscient que tout le monde n’est pas fan de films qui montrent des idées technologiques farfelues et ne s’intéresse pas à ce que ces choses deviennent une réalité. Mais pour ceux qui veulent avoir un avant-goût de ce que nous avons vu depuis des décennies sur grand écran, nous ne pourrions être plus excités par ce qui est ici et ce qui s’en vient.

Les paravents qui peuvent tenir dans votre poche brisent le cycle des dalles ennuyeuses et statiques que nous utilisons depuis si longtemps.

Bien sûr, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung ne sont pas les premiers à expérimenter des facteurs de forme alternatifs. Il y avait les générations précédentes de téléphones pliables du fabricant, mais en pensant à des appareils comme le T-Mobile Sidekick, le Motorola Droid et même le LG enV de 2006, des téléphones uniques et polyvalents ont tenté d’apporter un avant-goût du futur au présent.

Alors que ces appareils du passé ont finalement cédé la place à l’essor des téléphones plats après le lancement de l’iPhone en 2007, les téléphones funky n’ont pas disparu. L’une des raisons pour lesquelles bon nombre de ces produits n’ont pas réussi à s’imposer – et à avoir une réelle longévité – est qu’il y avait toujours trop de compromis lors de l’utilisation d’un. Les fabricants qui ont pris le risque d’offrir quelque chose de différent dans leurs produits faisaient quelque chose que de nombreuses entreprises devraient faire maintenant : prendre des risques.

Qu’il s’agisse d’un logiciel et d’une expérience utilisateur médiocres, d’appareils photo ternes, d’une mauvaise qualité de construction ou d’une litanie d’autres choses qui ont miné les smartphones dans les premières années, même les plus purs fans de technologie ne pouvaient pas s’en tenir à eux. La troisième génération de la gamme Galaxy Z sont les premiers smartphones non traditionnels à offrir une expérience presque parfaite et c’est pourquoi ce sont les meilleurs téléphones pliables. Mais je dis presque parfait car il y a encore des améliorations à apporter d’un point de vue matériel et même logiciel.

Ces appareils sont les premiers smartphones que les fans de science-fiction achèteraient probablement – parce que nous avons envie de ce genre de choses, mais ils sont aussi tellement un produit complet que les « personnes ordinaires » peuvent en profiter. Bien sûr, ceux-ci sont encore très chers par rapport aux smartphones plus traditionnels, mais les compromis que les utilisateurs devaient autrefois faire pour même envisager un téléphone comme celui-ci ont pour la plupart disparu.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 ont tous deux une durabilité considérablement améliorée et une résistance à l’eau accrue. Bien que le matériel de l’appareil photo reste le même que celui du Z Fold 2, l’expérience globale est meilleure qu’avant. Samsung a non seulement les moyens de faire avancer le secteur des écrans flexibles mais semble déterminé à le faire.

Bien que Samsung ne soit pas la seule entreprise à travailler sur des produits dans ce secteur, c’est la plus active. Avant que LG ne ferme les portes de sa division mobile, l’entreprise espérait un téléphone enroulable. Motorola a relancé une marque plus ancienne et populaire, avec le Razr en 2020. Mais en 2021, les seuls fabricants de téléphones à proposer un téléphone pliable au public sont Samsung.

La troisième génération de téléphones pliables Samsung a rendu l’avenir plus accessible – et c’est merveilleux.

Un grand nom dans le monde des smartphones est la société derrière notre système d’exploitation préféré, et c’est Google. 2021 est l’année où Google se lance vraiment dans le domaine de la téléphonie phare avec la prochaine série Pixel 6. Alors que nous savoir qu’il y a deux téléphones en route, les deux seront sous la forme d’un smartphone traditionnel. Nous ne savons pas avec certitude si Google surprendra tout le monde avec un Pixel Fold lors de son événement d’automne, même si j’espère qu’ils le feront.

Même si j’aime mon Z Fold 3, mes téléphones préférés sont des appareils Pixel, mais je m’ennuie du matériel. Avec le rafraîchissement de l’OS à venir dans Android 12 et les rumeurs d’un téléphone pliable de Google, la perspective m’a très enthousiasmé pour un Pixel Fold.

Mais pour autant que j’apprécie les téléphones pliables que nous avons en ce moment, l’expérience directe de ces produits m’amène à attendre avec impatience ce qui pourrait arriver dans un proche avenir. Mis à part les autres fabricants qui se lancent dans le jeu, les possibilités d’autres facteurs de forme peuvent être encore plus intrigantes.

Parallèlement à ce que LG a montré dans les écrans roulants, nous savons également que Samsung a des plans pour les rollables, tout comme TCL et d’autres marques comme Honor et Huawei. Voir ces progrès dans la technologie personnelle est vraiment excitant et semble plus réel que jamais.

Il y aura toujours des smartphones à dalle rectangulaire familiers pour les personnes qui les souhaitent. Mais, pour les fans de quelque chose de différent, quelque chose qui se démarque, et pas seulement en apparence, mais qui permet des utilisations innovantes – les téléphones pliables satisfont enfin les passionnés de technologie. Heureusement, certaines entreprises sont toujours prêtes à prendre des risques et à se concentrer sur plus que l’appareil photo du téléphone et à repousser les limites de ce qui est possible – et j’apprécie grandement cela.

Galaxy Z Fold 3

Le Galaxy Z Fold 3 est le premier pliable grand public.

Bien que le prix soit encore assez élevé, les offres intéressantes de Samsung et des opérateurs rendent ce téléphone unique et passionnant plus facile que jamais à obtenir. Un excellent logiciel, une expérience unique, la capacité du S Pen et des appareils photo fiables signifient que vous continuerez à être heureux longtemps après l’achat du téléphone.

