Les pliables de Samsung n’auront plus le service Premier, mais ça va

Samsung modifie son service de protection des appareils de suivi pour les nouveaux appareils Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 en invitant les clients à s’abonner volontairement à son programme Care+. Bien qu’il puisse sembler qu’ils dépenseront plus d’argent de cette façon, les experts ne sont pas d’accord et pensent que les clients bénéficieront réellement du service. De plus, ils ajoutent que Samsung croit suffisamment en ses produits pour offrir une protection de soins grand public.

Avec les générations précédentes d’appareils pliables, Samsung proposait le service Z Premier, qu’il appelait une “nouvelle approche des soins aux propriétaires”. Le service n’était disponible que pour le Samsung Galaxy Fold, le Galaxy Z Fold 2 5G, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Flip 5G. Le service fonctionnera jusqu’à la fin de 2022, date à laquelle les clients auront la possibilité de s’abonner à Samsung Care+.

Le service Z Premier a été ajouté au répertoire pliable de Samsung après que le premier lot d’unités Galaxy Fold ait subi un coup de réputation lorsque les premiers critiques ont découvert que la poussière pouvait facilement pénétrer dans la charnière du téléphone et endommager l’écran. Malgré ces problèmes, les pliables étaient toujours considérés comme faisant partie des meilleurs appareils Android, et les modèles les plus récents sont encore mieux considérés.

Samsung a déclaré dans un e-mail à Android Central que le service n’était disponible que pour une durée limitée pour les générations précédentes de téléphones et n’offrait qu’un remplacement d’écran unique à prix réduit ainsi qu’un service de conciergerie à la demande. Le remplacement de l’écran était facturé à un tarif réduit initial de 149 $ pour les appareils Galaxy Z Fold et Fold 2 et de 119 $ pour les appareils Galaxy Z Flip.

Dans l’e-mail, Samsung a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles il avait interrompu le service Premier était que “l’utilisation était faible”. En outre, le porte-parole a déclaré que “de nombreux propriétaires de Galaxy Z optaient déjà pour Care+”.

Samsung Care+ est un service d’abonnement à la protection des appareils très similaire à AppleCare+ d’Apple, offrant aux clients une assistance à la configuration, une assistance technique à distance et une couverture de remplacement pour les pannes matérielles du produit. Il offre également des frais de réparation réduits pour les dommages accidentels.

A noter également que ce plan est spécifique aux clients américains. La tarification et les systèmes Care+ fonctionnent différemment dans d’autres pays, et Samsung a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les “différences de prix avec d’autres pays”.

Samsung se débarrasser de Premier Service était «inévitable»

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré dans une interview que le changement était “inévitable”, car Samsung maîtrisait l’écran et la conception pliables, ce qui permet de gagner en confiance dans la qualité et la durabilité.

“Les pliables entrent dans la troisième génération pour Samsung, donc les proposer à un public plus large ouvre plus d’opportunités de monétisation avec le programme standardisé Samsung Care+”, dit-il, ajoutant que le programme lui-même offre une bonne protection et une bonne valeur à un client.

“Les pliables entrent dans la troisième génération pour Samsung, donc les proposer à un public plus large ouvre plus d’opportunités de monétisation avec le programme standardisé Samsung Care+”, a déclaré Neil Shah.

Shah note également que le regroupement initial et le service Premier étaient une décision intelligente car la technologie en était à ses balbutiements, mais maintenant que les prix pliables ont baissé, du point de vue de Samsung, il est logique de commencer à offrir le service Care+ à la gamme de produits pliables. Téléphone (s.

Avec les nouveaux appareils, les clients auront la possibilité de s’abonner à Samsung Care+, qui coûte 3,99 $, 8,99 $ ou 11,99 $ par mois selon votre appareil et est automatiquement facturé sur une base mensuelle, selon Samsung. Pour le Fold 3 et le Flip 3, Samsung indique que le coût mensuel est de 12,99 $, a déclaré le porte-parole, ajoutant que le site Web était toujours mis à jour avec des informations sur les prix.

Selon la page FAQ, Care+ couvre les dommages accidentels “dus à la gestion avec des frais de service peu élevés pour les réclamations approuvées. Les frais de service varient en fonction du type de service sélectionné”. Il ajoute qu’il n’y a pas de frais de service pour les réclamations en cas de panne mécanique.

Par exemple, Samsung dit qu’il y a une franchise de 249 $ chaque fois que vous réparez votre écran, et vous pouvez le faire jusqu’à trois fois par an.

Si vous avez précommandé l’un des nouveaux appareils pliables, la première année d’un abonnement de trois ans à Care+ est gratuite, mais il s’agissait d’une promotion limitée.

Vous payez donc 156 $ par an, plus le montant que vous avez payé pour obtenir votre appareil initialement. Le Fold 3 se vend à 1 799 $ (une baisse de 200 $ par rapport au Fold 2) et le Flip 3 à 999 $.

Décomposez-le pour moi, combien cela coûte-t-il d’acheter le téléphone et d’avoir Care+ ?

Si vous êtes un propriétaire de Fold qui a précommandé l’appareil, vous payez 1 799 $ + 311,76 $, ce qui correspond au coût de deux ans de Care + puisque vous obtenez le premier gratuitement. Si vous êtes un propriétaire de Flip qui a précommandé, vous payez 999 $ + 311,76 $ et toute taxe supplémentaire.

Supposons donc que vous endommagez l’écran de votre Fold 3 une fois par an. Votre coût total pour cette année serait de 405 $ (vos frais d’abonnement Care+ pour un an, plus la franchise de 249 $).

Selon The Verge, si vous n’avez pas Samsung Care+, la réparation de l’écran pliable intérieur d’un Fold 3 coûte 479 $ et pour le Flip 3 369 $. Les écrans externes sont un peu moins chers à 149 $ pour le Fold 3 et 99 $ pour le Flip 3.

Tout cela semble être beaucoup d’argent, et il peut sembler que Samsung cherche à obtenir plus d’argent de votre part.

Mais mettons cela en perspective : si vous faisiez partie du service Premier, vous ne pourriez réparer votre écran qu’une seule fois à un tarif réduit. Vous payez une franchise avec un prix élevé pour le téléphone.

Carolina Milanesi, présidente et analyste principale chez Creative Strategies, a déclaré dans une interview que Samsung n’essaie pas de rabaisser les clients.

“Je ne suis pas sûr que je lirais dans le prix inférieur [of the phone] et le service Care+ comme moyen de rentabiliser davantage les clients. En fin de compte, vous n’êtes pas obligé d’acheter le service », dit-elle.

“Je ne suis pas sûr que je lirais dans le prix inférieur [of the phone] et le service Care+ comme moyen de rentabiliser davantage les clients. En fin de compte, vous n’êtes pas obligé d’acheter le service », explique Carolina Milanesi.

Le responsable de la recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils mondiaux, Jitesh Urbani, est d’accord dans une interview, ajoutant que « Samsung [isn’t] pour tromper les clients ou profiter d’eux de quelque manière que ce soit.”

“Je soupçonne qu’avec les deux premières générations d’appareils pliables, Samsung a appris que le service Premium était sous-utilisé par les clients ou peut-être pas aussi apprécié par les clients, et par conséquent, il ne serait pas manqué s’il était supprimé des futures itérations. ” il dit.

“Sans la suppression [of the service], il serait difficile pour Samsung d’offrir les nouveaux appareils pliables à des prix phares réguliers.”

Fold 3 et Flip 3 sont 80 % plus durables, à égalité avec d’autres appareils mobiles haut de gamme

Selon Samsung, les écrans principaux du Fold 3 et du Flip 3 sont 80 % plus durables que les générations précédentes et peuvent supporter 200 000 plis.

L’avantage supplémentaire, explique Shah de Counterpoint Research, est que les consommateurs bénéficieront d’une protection plus longue et « offriront une tranquillité d’esprit tout au long de la durée de vie moyenne de l’appareil », qui est généralement de deux à trois ans.

La directrice de recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils mondiaux, Nabila Popal, a déclaré dans une interview que, parce que Samsung a indiqué que le niveau de durabilité est beaucoup plus comparable à celui des autres appareils mobiles haut de gamme sur le marché, cela augmentera les ventes plus rapidement.

“Avec la baisse significative des prix et l’amélioration simultanée de la durabilité, Samsung a surmonté deux des plus grands obstacles à l’adoption des pliables, qui étaient auparavant le prix très élevé et la fragilité des appareils précédents. Le marché réagit très positivement à la nouveau lancement en raison de ces deux facteurs, et par conséquent, nous nous attendons à une accélération rapide de l’adoption des pliables au second semestre 2021. »

Pour mettre cela en perspective, en 2020, les pliables représentaient moins d’un demi pour cent du marché mondial des smartphones de 1,28 milliard, selon IDC. Cependant, IDC s’attend à ce que le volume pliable augmente jusqu’à trois à quatre fois par rapport au volume de l’année dernière avec ce nouveau lancement.

Popal dit que cela “en dit long sur la confiance de Samsung” dans l’amélioration de la durabilité de ces téléphones et qu’il est nécessaire pour des offres de services distinctes.

“Cela donne une déclaration indirecte que [Samsung] estime que ces appareils n’ont pas besoin de soins « spéciaux » contrairement à ses autres appareils haut de gamme », dit-elle.

Fold 3 devrait toujours avoir son propre service premium pour répondre aux clients professionnels

Malgré les efforts de Samsung pour faire des téléphones pliables un produit de base, Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, a déclaré dans une interview que la société aurait dû conserver un package de soins distinct pour le Fold 3.

“Le Fold est vraiment un appareil axé sur la productivité et l’entreprise, et j’aurais aimé voir Samsung s’y pencher davantage, plutôt que d’essayer de regrouper le Fold et le Flip”, a-t-il déclaré.

“Le Fold est un appareil axé sur la productivité et l’entreprise, et j’aurais aimé que Samsung s’y penche davantage, plutôt que d’essayer de regrouper le Fold et le Flip”, a déclaré Anshel Sag.

Sag note que le Fold 3 aurait dû être promu séparément et avec différents marketing, messagerie et support/service.

« Les utilisateurs professionnels veulent savoir qu’ils seront pris en charge quoi qu’il arrive », dit-il.

Et parce que le prix du Fold 3 est plus élevé, ciblant probablement ce marché axé sur les entreprises, Sag note que Samsung devrait toujours offrir un niveau de support plus élevé, d’autant plus que sa compatibilité S Pen ouvre la porte à des dommages supplémentaires à l’écran, malgré les précautions de Samsung.

“Bien que le Fold soit également idéal pour les artistes, je pense simplement que Samsung manque une occasion de capturer de nouveaux utilisateurs professionnels qui voient l’utilité d’avoir un écran partagé et un S Pen sur leur téléphone”, a-t-il déclaré.

