Les pliables ont connu un trimestre record grâce au Galaxy Z Flip 3, Fold 3

Le dernier rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC) montre que les expéditions pliables s’améliorent, principalement grâce aux meilleurs téléphones pliables de Samsung.

Les chiffres montrent que les expéditions au troisième trimestre 2022 ont dépassé les quatre trimestres précédents combinés à 2,8 millions d’unités expédiées. Sans surprise, la majeure partie de ce volume pourrait être attribuée au Galaxy Z Flip 3 moins cher de Samsung, qui a représenté 60% des expéditions pliables au cours du trimestre, tandis que Samsung a pris 93% du total des expéditions pliables. Huawei ne gère que 6% de part de marché avec ses téléphones Mate X2.

« La sortie par Samsung en août de ses pliables améliorés, les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, à des prix plus attractifs, ainsi que d’importants efforts promotionnels et des échanges attrayants ont assuré la croissance sans précédent du marché des pliables », a déclaré Ross Young, PDG de DCSS. . « De plus, une croissance supplémentaire est attendue au T4’21 lorsque les produits seront disponibles pendant un trimestre complet. »

Les expéditions pliables devraient atteindre 3,8 millions au quatrième trimestre, en partie parce que c’est le premier trimestre complet que les nouveaux téléphones de Samsung seront disponibles. La croissance sera sans aucun doute tirée par les offres des opérateurs et les offres de reprise, qui aident les consommateurs à avaler les étiquettes de prix de plus de 1 000 $, en particulier pour le Galaxy Z Fold 3, plus cher, qui devrait gagner considérablement en part pliable ce trimestre.

En fait, certaines des offres Cyber ​​Monday Galaxy Z Flip 3 sont toujours en vigueur, ce qui vous permet d’obtenir le téléphone pour 400 $ ou même gratuitement avec un échange. Le Galaxy Z Fold 3 propose des offres similaires, même si elles ne dureront probablement pas longtemps.

Avec Samsung poussant fortement sur les pliables et d’autres OEM qui devraient lancer le leur, DSCC s’attend à ce que les expéditions pliables dépassent 17 millions en 2022. Et tandis que le Galaxy Z Flip 3 sera probablement en tête du peloton, les analystes s’attendent à ce que les pliables à clapet n’aient pas grand-chose d’un avenir par rapport à leurs homologues à écran plus large. Cependant, jusqu’à ce que les prix baissent, il reste encore du chemin à parcourir avant que les pliables de toute taille ne deviennent vraiment courants.

Néanmoins, avec de meilleures perspectives pour les pliables et un plus grand nombre d’entreprises produisant des appareils plus durables et de meilleure qualité, les prix pourraient continuer à baisser au fil des ans, même si lentement.

