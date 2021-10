Eric Zeman / Autorité Android

Une nouvelle vidéo teaser suggère que les pliables personnalisés de Samsung pourraient être en route. La vidéo suggère que vous pourrez mélanger et assortir les couleurs pour créer un pliable unique pour vous. Nous apprendrons de quoi parle le teaser le 20 octobre dans le dernier Galaxy Unpacked.

Samsung nous a tous surpris récemment en annonçant un nouvel événement Galaxy Unpacked le 20 octobre. Nous ne savons pas ce que la société nous réserve, mais une nouvelle vidéo teaser nous donne un indice.

La jolie vidéo teaser suggère fortement que vous pourrez créer un téléphone pliable personnalisé Samsung. Ce n’est pas tout à fait clair (c’est un teaser, après tout) mais il semble que vous pourrez mélanger et assortir les couleurs de différents composants et créer un pliable spécialement conçu pour vous.

Découvrez le teaser par vous-même ci-dessous.

Teaser pliable personnalisé Samsung

Le teaser montre trois petits extraterrestres appuyant sur des boutons et tirant des leviers dans le « Galaxy Studio ». Au fur et à mesure, trois sélecteurs de couleurs individuels se déplacent pour créer toutes sortes de nouvelles combinaisons. Au fur et à mesure que les couleurs bougent, les chemises des extraterrestres changent de couleur.

Le fait qu’il y ait trois extraterrestres et trois sélecteurs de couleurs suggère fortement que vous aurez trois options en ce qui concerne votre pliable personnalisé Samsung. Il se peut que vous puissiez choisir les couleurs de la charnière, du cadre et du dos en verre, par exemple. Le teaser ne donne pas beaucoup d’indices sur la façon dont cela fonctionnerait.

En fin de compte, cependant, le slogan final de « Préparez-vous à dévoiler quelque chose qui vous ressemble sans aucun doute » indique assez clairement ce qui nous attend. Nous ne pouvons pas encore déterminer les détails.

Le 20 octobre est la semaine prochaine, il ne reste donc pas longtemps à attendre le prochain Galaxy Unpacked. Restez connectés pour découvrir ce que nous réservent ces petits extraterrestres !