Les pliables sont peut-être l’avenir, mais Samsung parie gros sur les téléphones ordinaires en 2022

Plus tôt dans la semaine, The Elec, un portail d’information technologique sud-coréen, a mis la main sur des détails sur les plans de Samsung pour 2022. Ils ne sont pas si surprenants; la société augmente le nombre de Galaxy Z Flips qu’elle fabrique, construit et expédie davantage d’appareils de milieu de gamme et d’entrée de gamme, et de nombreux Galaxy S22 seront construits et expédiés. C’est du moins le plan.

Là où les choses deviennent un peu surprenantes, c’est la répartition réelle des modèles que Samsung prévoit de livrer. Soi-disant, Samsung prévoit d’expédier 14 millions de téléphones Galaxy S22, 8 millions de téléphones S22+ et 11 millions de S22 Ultra. Il y a quelques années, personne n’aurait essayé de deviner quoi que ce soit de cela. Samsung fabrique des téléphones et pourrait apparemment les vendre aussi vite qu’il les a construits. Mais ensuite 2021 et le Galaxy S21 sont arrivés.

Bien qu’il soit l’un des meilleurs téléphones Android, le Galaxy S21 s’est vendu en nombre 20 % inférieur au précédent Galaxy S20 et 47 % de moins que le Galaxy S10. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela s’est produit – Xiaomi est devenu bon dans la fabrication et la vente de téléphones, COVID-19 a rendu la construction et l’expédition de téléphones beaucoup plus difficiles et supprimé une grande partie du revenu disponible des gens. De plus, les modèles de l’année précédente étaient suffisamment bons pour être conservés un an de plus ou achetés avec une remise importante.

Tout cela est une vieille nouvelle, mais Samsung pense avoir trouvé un moyen de contourner ces problèmes avec le Galaxy S22, et pourtant, je ne peux m’empêcher d’être sceptique. Xiaomi est encore meilleur pour vendre des téléphones, les composants sont toujours difficiles à trouver et le Galaxy S21 sera un bon téléphone l’année prochaine, tout comme cette année. Cela dit, je vois trois problèmes très réels que Samsung doit résoudre s’il veut vendre plus de téléphones Galaxy S en 2022 qu’en 2021.

La pénurie de puces

Source : AMD/YouTube

Je déteste entendre parler de cela autant que vous parce que tout semble si aléatoire. Une minute, vous entendez comment l’entreprise A ne trouve pas assez de puces pour expédier ses produits, et la suivante, vous entendez comment l’entreprise B devrait vendre des milliards de choses avec des puces à l’intérieur. Mais je sais que la pénurie de puces est réelle, même si cela semble un peu étrange et déroutant.

Samsung a un avantage particulier car il fabrique de nombreuses pièces que vous trouvez à l’intérieur des téléphones.

Bien sûr, Samsung a un avantage ici car il construit de nombreux composants à l’intérieur d’un téléphone. Vous trouverez des pièces fabriquées par Samsung, y compris des puces, dans presque toutes les marques de téléphones, y compris les trois grandes marques d’Apple, Samsung et Xiaomi. Samsung a la possibilité de garder plus de composants pour lui-même et de faire passer la production de puces pour ses propres téléphones avant d’autres commandes. Maurice Klaehne, analyste de recherche chez Counterpoint Research est d’accord et a déclaré à Android Central que Samsung « possède ses propres usines de fabrication et fabrique également ses propres composants de smartphone tels que des écrans, des processeurs Exynos, des capteurs d’image, des PMIC, etc. et que « cela pourrait permettre à Samsung de donner la priorité à ses propres appareils par rapport aux commandes d’autres OEM ».

Bien sûr, Samsung ne peut pas simplement annuler ou annuler toute obligation contractuelle en ce qui concerne les commandes, mais il a la possibilité de se débrouiller seul. Personne ne peut leur en vouloir. Mais même contrôler la chaîne d’approvisionnement et construire ses propres composants ne résout pas tout, comme le montrent les problèmes avec l’usine de production vietnamienne de Samsung.

Trouver un moyen de contourner la pénurie mondiale de puces va nécessiter un peu de chance et beaucoup de travail acharné.

Xiaomi ne s’en va pas

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Vous êtes probablement en Amérique du Nord, donc personne ne peut vous reprocher de ne pas savoir à quel point les téléphones Xiaomi sont bons en 2021 – et ils seront sûrement encore meilleurs en 2022.

Xiaomi fabrique probablement le meilleur téléphone que vous ne pouvez pas trouver sur les étagères en Amérique du Nord.

Xiaomi est désormais le deuxième fabricant de téléphones au monde, derrière Samsung. L’une des principales raisons pour lesquelles il a pu se classer au deuxième rang est qu’il a commencé à grignoter les ventes de Samsung dans de nombreuses régions du monde.

Xiaomi fabrique des téléphones qui rivalisent avec Samsung sur tous les fronts. Vous pouvez acheter un téléphone « bon marché » solide et fiable fabriqué par Xiaomi, ou vous pouvez acheter quelque chose de haut de gamme, et généralement, vous constaterez que les offres de Xiaomi coûtent moins cher que celles de Samsung. Bien sûr, Xiaomi a également grignoté la part de marché d’autres sociétés, mais Samsung avait une si grosse part du gâteau qu’il était naturel que l’une augmente tandis que l’autre chute.

Samsung peut toujours dépendre des marchés coréen et nord-américain pour acheter ses produits en grand nombre, mais il ne peut pas se permettre de perdre plus de terrain en Inde ou en Chine s’il veut expédier plus de 300 millions de téléphones en une seule année. Heureusement, comme Klaehne l’a également souligné dans nos communications, la demande globale de smartphones est toujours très forte, et si Samsung peut répondre à ces demandes, il vendra plus de téléphones.

Mange les riches

Source : Hayato Huseman / Android Central

Le meilleur téléphone de 2020 et de 2021, à mon avis, était le Galaxy S20 FE. Il s’agissait de 90% d’un produit phare à moitié prix et cochait de nombreuses cases que les acheteurs de téléphones voulaient voir cochées. Il s’est également bien vendu à cause de ces deux choses.

Cela pose un problème très réel pour Samsung, car la vente de téléphones à bas prix qui sont si bons que les gens les veulent au lieu d’être simplement le téléphone que vous pouvez vous permettre pèsera sur les ventes de téléphones comme la série Galaxy S22. À l’autre extrémité du spectre, des téléphones comme le Galaxy Z Flip éloigneront également les clients de la gamme de produits haut de gamme « ordinaires ».

Une partie de moi pense que c’est exactement la raison pour laquelle Samsung a arrêté de fabriquer le Galaxy Note. Le nombre de personnes qui veulent un téléphone avec un prix très élevé n’est tout simplement pas assez grand pour se diviser entre une gamme Note et Galaxy S Ultra, en particulier lorsque les téléphones pliables entrent dans le mix. Un téléphone ne se vend pas uniquement sur ses propres mérites ; le marketing et certaines fonctionnalités exclusives sont également importantes.

Android Central s’est entretenu avec Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’IDC sur les trackers d’appareils mondiaux à ce sujet, et il a offert une perspective : Samsung peut vendre plus de téléphones avec le bon prix. Plus précisément, Samsung peut vendre plus de téléphones Galaxy S22 en « retirant les prix comme ils l’ont fait avec le S21 ». Il pense également qu’offrir de meilleures mises à niveau ou des offres d’échange serait très utile, car « de nombreux acheteurs du S22 proviendront du S9, du S10 ou du S20 plutôt que de quelque chose de plus récent ».

Cette stratégie a bien fonctionné pour le Galaxy Z Flip 3, et de nombreuses personnes ont profité des offres de reprise et des remises pour obtenir un nouveau téléphone. Mais, cela pourrait-il fonctionner aussi bien (ou mieux) pour un téléphone « ordinaire » qui ne s’ouvre pas ?

Si une entreprise peut trouver un moyen de vendre des centaines de millions de téléphones lorsque les pièces sont difficiles à trouver et que le revenu disponible des consommateurs est faible, c’est bien Samsung. 2022 s’annonce vraiment intéressant, et j’ai hâte de voir les entreprises se battre pour moi et mes dollars.

