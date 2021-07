18/07/2021 à 15h29 CEST

Pour trouver le plus jeune médaillé de l’histoire des Jeux Olympiques, il faut remonter à 1896, aux premiers Jeux modernes de l’histoire. Le chanceux a joué à la maison.

Dimitrios loundrasComposant grec de l’équipe des barres parallèles, il a remporté la médaille de bronze à 10 ans et 218 jours, devenant et est toujours le plus jeune athlète à remporter une médaille. De plus, Loundras a un autre record et c’est qu’il était le dernier survivant des Jeux olympiques d’Athènes de 1896 lorsqu’il est décédé en 1970.

Personne ne pourra battre le Grec cette année à Tokyo, mais il y aura plusieurs athlètes qui pourraient rester proches. C’est le cas de Hend zaza, qui à 11 ans représentera la Syrie en tennis de table, déjà Marron ciel, qui participera avec la Grande-Bretagne au test de skateboard.

Pour trouver la personne la plus âgée à remporter une médaille, il suffit d’avancer de quelques années, jusqu’à Anvers 1920, lorsque le Suédois Oscar Swahn il a remporté la médaille d’argent au test de tir. Il l’a fait à l’âge de 72 ans, un véritable scandale inimaginable aujourd’hui.

Mais c’est que leurs records ne s’arrêtent pas là. Huit ans plus tôt, à Stockholm en 1912, a remporté la médaille d’or à l’âge de 64 ans, étant la personne la plus âgée à accrocher l’or. De plus, il est le plus vieux participant aux Jeux Olympiques.