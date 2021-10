Services de jets privés et les plus beaux aéroports du monde

Il existe des aéroports spectaculaires et des emplacements aéroportuaires spectaculaires. Que vous arriviez en jet privé ou sur un vol régulier d’une compagnie aérienne, certains aéroports sont conçus pour stimuler les sens tout en offrant tout le confort possible. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer une visite guidée du Top 10 des plus beaux aéroports du monde.

Cependant, avant de découvrir ces joyaux du monde des voyages de passagers, tout en passant par certains des plus beaux aéroports de la planète, d’autres types d’aéroports pourraient vous intéresser un peu.

Il y a les Super aéroports comme Beijing Daxing International, conçu par les architectes de renommée mondiale Zaha Hadid et connu sous le nom de « The Starfish » en raison de sa forme inhabituelle à 6 doigts, ou l’aéroport Changi de Singapour, dont les dimensions et les installations sont similaires à celles d’une petite ville. , ne manqueront pas d’impressionner même le voyageur le plus blasé.

Cependant, laissons cela de côté pour le moment et concentrons-nous sur les aéroports réputés pour leurs emplacements incroyablement spectaculaires dans certains des plus beaux endroits de la planète.

Autour des aéroports les plus spectaculaires du monde

Selon un sondage en ligne fin 2020, les emplacements aéroportuaires les plus spectaculaires au monde, accueillant à la fois des services de jets privés et des vols réguliers, étaient dispersés un peu partout dans le monde.

Des côtes atlantiques accidentées de l’Irlande et des plaines d’Afrique de l’Est aux États-Unis et à la côte spatiale de la Floride et aux îles du Pacifique Sud, descendre à travers les nuages ​​et apercevoir pour la première fois les superbes aéroports suivants sera certainement une expérience qui durera un durée de vie.

Et donc, sans plus de délibération, commençons notre visite.

Aéroport de Donegal, Irlande – L’aéroport irlandais de Donegal se trouve confortablement sur les côtes accidentées du nord-ouest de l’île et au point culminant de l’une des routes les plus spectaculaires et pittoresques d’Europe, le Wild Atlantic Way. Connu localement sous le nom de l’aéroport de Carrickfinn, les passagers qui arrivent à l’aéroport bénéficient de certaines des vues les plus spectaculaires du monde, non seulement en Europe mais dans le monde. Embrassé par des montagnes couvertes de bruyère, les vagues à calotte blanche de l’océan Atlantique et ses nombreuses îles éloignées, l’approche de l’aéroport de Donegal a été décrite par les pilotes et les passagers comme à couper le souffle, sauvage, dramatique et époustouflante.

Piste d’atterrissage de Msembe, Tanzanie – Il n’y a rien de tel qu’un safari animalier en Afrique de l’Est. Pour de nombreux amateurs de safari, arrivant en Tanzanie – que ce soit par un service de jet privé ou une compagnie aérienne régulière – la vue au-dessus de la piste d’atterrissage de Msembe murmure comme une promesse d’aventures à venir. En tant que l’un des plus beaux aéroports du monde, Msembe est la porte d’entrée du parc national de Ruaha, riche en faune et de la région d’Iringa en Tanzanie, en plus de servir ceux qui souhaitent voyager plus à l’est vers les luxueuses stations balnéaires de la côte de l’océan Indien du pays.

Aéroport de Skiathos, Grèce – En forme de cheval de course (si vous utilisez un peu votre imagination), l’île de Skiathos est la plus à l’ouest des îles des Sporades du Nord de la Grèce. Vues du ciel, les collines couvertes de pins et les longues plages dorées de l’île contrastent directement avec les mers Égée bleu saphir qui baignent ses baies et ses criques isolées et promettent de longues journées de farniente dans la paix et l’isolement. Pour ceux qui arrivent en jet privé, les premières vues de Skiathos, l’un des 10 plus beaux aéroports du monde, confirment que votre choix de destination était le bon.

Aéroport international d’Orlando Melbourne, États-Unis – Faisant partie de la liste des 10 plus beaux aéroports du monde, l’aéroport, situé sur la « Côte spatiale » de la Floride centrale et en vue du Centre spatial Kennedy, offre aux arrivées des vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et la plage de Melbourne. En passant au-dessus de petites villes et de refuges fauniques, il est facile de comprendre la désignation de l’aéroport comme l’un des points d’arrivée d’aéroport les plus inoubliables et les plus beaux du monde. Arrivé en jet privé, Orlando Melbourne, l’un des aéroports les plus beaux et les plus inoubliables des États-Unis, ouvre la porte au terrain de jeu des célébrités et des stars.

Aéroport de Barra, Écosse – Que vous décidiez d’arriver à l’aéroport écossais de Barra à bord d’un jet privé de luxe ou d’une compagnie aérienne régulière, l’aéroport a la particularité d’être le seul aéroport au monde où les arrivées et les départs s’effectuent depuis une plage. En tant qu’aéroport de prédilection pour les charters de jets privés, les pistes sont submergées par la mer à marée haute, ce qui signifie que seuls les petits avions à hélices ont le privilège d’atterrir dans l’un des plus beaux aéroports du monde. Combien de personnes auront la chance d’atterrir sur une plage de sable blanc entourée de mer des deux côtés ?

Aéroport Motu Mute (Bora Bora), Polynésie française – Situé sur l’île Pacifique de Motu Mute, l’aéroport de Bora Bora offre l’une des caractéristiques aéroportuaires les plus insolites au monde – les passagers arrivant doivent monter à bord d’un bateau pour le transfert vers l’île principale de Bora Bora. Longtemps considéré comme une destination pour les riches et célèbre comme destination de vacances isolée, l’aéroport de l’île est accessible par jet privé et par les compagnies aériennes régionales locales. Situé au milieu d’océans d’un turquoise limpide, Bora Bora, l’un des plus beaux aéroports du monde, peut être considéré à juste titre comme une véritable île déserte paradisiaque.

Aéroport international Princess Juliana, Saint-Martin – Saint-Martin, une partie constitutive du Royaume des Pays-Bas, est la moitié d’une île idyllique des Caraïbes partagée avec son homologue la collectivité française d’outre-mer de Saint-Martin. Quel que soit le propriétaire, l’aéroport de Saint-Martin est célèbre pour ses vues incomparables à l’arrivée en jet privé ou en compagnie aérienne commerciale. La plupart des gens reconnaîtront l’île comme l’endroit où des jets commerciaux géants décollent et atterrissent à des mètres au-dessus de la tête des amateurs de plage. Cependant, les eaux bleues claires environnantes, les complexes hôteliers luxueux et les possibilités de pure détente assurent la position de l’aéroport parmi les plus beaux aéroports du monde.

Aéroport de l’île de Praslin, Seychelles – Même le nom Seychelles est synonyme de longues plages de poudre de talc, de palmiers se balançant, de cocktails exotiques et de couchers de soleil nageant dans une mer bleue scintillante. En arrivant par des services d’affrètement de jets privés, les approches des pistes de l’aéroport offrent des vues contrastées d’une beauté époustouflante bien avant que vous ne mettiez le pied sur le sol. En atterrissant depuis l’eau, votre avion volera à basse altitude au-dessus des palmiers indigènes de l’île avec des montagnes imposantes au loin d’un côté, tandis que les vues du côté opposé offrent une vue panoramique sur toute l’île, les mers d’un bleu cristallin et le blanc inoubliable et immaculé de Praslin des plages.

Aéroport international de Dubaï, Émirats arabes unis – Que dire de l’aéroport international de Dubaï, à la fois en tant que merveille architecturale et en tant qu’aéroport de destination spectaculaire ? Les vues sur les îles Palm et les îles du monde ainsi que la majesté imposante de la tour Burj Khalifa sont considérées par beaucoup comme faisant partie des merveilles artificielles les plus spectaculaires du monde.

Aéroport international de Nadi, Fidji – Arriver à l’aéroport de Nadi depuis les eaux de l’océan Pacifique, c’est comme arriver sur le tournage d’un film de science-fiction futuriste, où un groupe d’îles paradisiaques flotte comme par magie au-dessus d’une mer de saphirs purs. Depuis le hublot de l’avion, la vue sur les îles dominant les chaînes de montagnes verdoyantes contraste avec les minuscules stations balnéaires isolées et les longues plages de sable blanc, assurant sa place parmi les 10 plus beaux aéroports du monde.

Faites confiance à un spécialiste de la location fiable pour vous y rendre

Il existe également un autre type de spectaculaire – pour de mauvaises raisons – les aéroports les plus redoutés par les pilotes et le personnel de cabine, où les contours géographiques naturels et les conditions climatiques testent la compétence des aviateurs même les plus qualifiés à chaque atterrissage et départ.

L’aéroport Tenzing-Hillary du Népal, point d’arrivée de nombreux alpinistes souhaitant relever le défi du mont Everest voisin, est souvent surnommé l’aéroport le plus dangereux au monde. L’aéroport de Paro au Bhoutan, entouré de sommets spectaculaires culminant à plus de 18 000 pieds, où les conditions météorologiques peuvent changer en un clin d’œil, compte moins de vingt-cinq pilotes qualifiés pour atterrir sur l’une des pistes les plus difficiles de l’aviation.

Cependant, si vous choisissez le bon partenaire de service d’affrètement de jet privé, vous n’aurez probablement jamais à vous en soucier. En fait, un partenaire professionnel d’affrètement de jets s’assurera que vous n’aurez à vous soucier de rien lorsqu’il s’agira de louer un avion privé pour des vacances ou des affaires.

Si l’un des plus beaux aéroports du monde figure sur votre liste de choses à faire, parlez d’abord à une société de location de jets privés expérimentée et laissez votre luxe, votre confort et votre sécurité entre leurs mains compétentes.

