Les plus beaux souvenirs d’Ecclestone – et un regret

Pendant des années, ils ont été le duo qui a exercé un pouvoir ultime sur la forme de sport automobile la plus populaire au monde.

Nécrologie: Max Mosley, 1940-2021Bernie Ecclestone a construit son empire de Formule 1 avec l’aide de Max Mosley dans les années 70 et 80. Au cours des décennies qui ont suivi, Mosley, en tant que président de la FIA, a façonné le sport conformément à sa vision souvent partagée avec Ecclestone.

Après la mort de Mosley plus tôt cette semaine, Ecclestone a raconté à . ses «millions» de souvenirs partagés de leur passage au sommet de la F1.

«Nous étions un peu comme des frères en fait», dit Ecclestone, maintenant âgé de 90 ans, quatre ans après son départ du sport. «Nous n’avons gardé aucun secret entre nous. Tout ce qui devait être fait ou dit, c’est ce que nous avons continué et fait. C’était une bonne relation.

L’acquisition des droits de F1 par Ecclestone a commencé avec sa direction de l’Association des constructeurs de Formule 1 dans les années soixante-dix. À la fin de la décennie, Mosley agissant en tant que conseiller juridique du groupe, il était apparu comme une menace pour l’autorité de l’instance dirigeante FISA (aujourd’hui la FIA, connue jusqu’en 1978 sous le nom de CSI).

Plus de 40 ans plus tard, Ecclestone se souvient avec émotion de la façon dont lui et Mosley ont travaillé pour saper l’autorité du président de la FISA récemment installé, Jean-Marie Balestre. Lors de la première course de la saison 1979, Balestre a imposé une lourde amende de 3 000 £ à McLaren John Watson pour son rôle dans un accident qui a causé le drapeau rouge de la course immédiatement après le départ.

Balestre a en outre insisté sur le fait que Watson serait interdit de participer au tour suivant au Brésil à moins que l’amende ne soit payée. Ecclestone a considéré ses actions comme «complètement fausses» et, sachant qu’il avait le soutien du promoteur de la course pour insister sur la participation de Watson, lui et Mosley ont abordé Balestre à ce sujet dans un bureau au sous-sol du circuit d’Interlagos au Brésil.

L’esprit juridique de Mosley a aidé Ecclestone à affronter BalestreEcclestone a déclaré que l’un de ses plus beaux souvenirs de Mosley était de s’assurer que Balestre n’avait aucun doute sur la limite de son pouvoir.

«Max et moi avons insisté pour qu’il écrit et s’excuse», se souvient Ecclestone. «Max lui a fait écrire les excuses, évidemment en français, et il doit avoir écrit 20 excuses. Chaque fois qu’il écrivait, Max le regardait et disait «ce n’est pas assez bien», nous le jetions.

«Je parie qu’il a écrit 20 excuses. Je peux nous voir assis maintenant où nous étions dans un sous-sol, déchirant les bouts de papier, foutant les bouts de papier.

Près de trois décennies plus tard, l’emprise d’Ecclestone sur le sport était totale. Mosley, ayant succédé à Balestre en tant que président de la FIA, a vendu à Ecclestone les droits de la Formule 1 sur un bail de 100 ans.

Après l’ascension de Mosley à la présidence au début des années 90 et une succession de réélections, les deux étaient au sommet de leurs pouvoirs. Mais lorsque McLaren a été reconnu coupable d’avoir utilisé la propriété intellectuelle obtenue de ses rivaux Ferrari, Ecclestone a cru que Mosley avait poussé à une punition trop forte pour une équipe qui était en compétition pour le championnat du monde à l’époque.

Mosley voulait une interdiction de deux ans pour l’équipe McLaren de Dennis «Il voulait les expulser du championnat pendant deux ans», se souvient Ecclestone. «Je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça parce que si tu les jette, ils sont partis pour toujours. Ils ne reviendront jamais. Ils ne peuvent pas fermer et rouvrir soudainement.

L’antagonisme mutuel entre Mosley et le directeur de l’équipe de McLaren de l’époque, Ron Dennis, était bien connu.

«J’ai dit à Max, vous ne pouvez pas les expulser du championnat, c’est idiot de faire ça. C’est une bonne équipe, bien organisée, bien gérée. Il n’y a rien de mal avec Ron – Max ne s’entendait pas très bien avec lui.

Ecclestone a convaincu Mosley d’accepter une amende, un compromis que le président de la FIA a accepté à contrecœur.

«J’ai dit que nous devrions leur infliger une amende quel que soit le montant qu’ils gagneraient au cours des deux prochaines années. Alors j’ai calculé cela et je leur ai dit une amende de 100 millions.

“Quand je l’ai présenté au Conseil Mondial, Max m’a soutenu et a dit que c’était ce que nous ferions”, a ajouté Ecclestone. «Nous leur avons donc infligé une amende de 100 millions.»

La saga «Spygate» faisait partie d’une série de scandales explosifs au cours des dernières années du règne de Mosley. Six mois plus tard, il a été présenté dans le tristement célèbre article de la première page de News of the World sur ses habitudes sexuelles.

Mosley a résisté à la pression de démissionner en 2008Malgré Mosley confronté à d’énormes pressions pour démissionner, Ecclestone n’a pas immédiatement soutenu son allié de plusieurs décennies, un design qu’il a rapidement regretté et s’est excusé.

«Presque tout le monde m’a vraiment dit: comment pouvez-vous l’avoir, étant à sa place, agissant ainsi?», A-t-il expliqué. «Et à l’époque, je n’ai jamais du tout été d’accord avec les gens, mais je n’ai pas soutenu Max.

«Je ne l’ai pas soutenu parce qu’il y avait tellement de gens qui disaient que je ne devrais pas être ami avec lui, toutes sortes de choses. Mais ensuite, je me suis excusé ouvertement auprès du Conseil Mondial de la FIA pour leur expliquer que je n’étais pas trop content de ne pas l’avoir soutenu.

C’était l’un des rares désaccords sérieux entre les deux hommes, a déclaré Ecclestone. «Si jamais nous étions en désaccord sur des choses, ce qui arrivait auparavant, je dirais à Max ‘je ne suis pas d’accord avec ça, je ne pense pas que ça devrait arriver’. Ou l’inverse: Max me dirait, eh bien, je pense qu’il vaut mieux avoir fait ça ou quoi que ce soit.

«Donc, si nous avions des désaccords, ce n’était pas en quelque sorte de vrais désaccords si vous voyez ce que je veux dire. C’étaient des désaccords amicaux.

Le couple a réparé leur relation et a pris la parole pour la dernière fois quelques jours seulement avant la mort de Mosley dimanche. “Il n’était pas en forme”, a déclaré Ecclestone à propos de leur discours final.

«J’avais l’habitude de me sentir mal de l’appeler pour lui dire:” Comment ça va? ” J’avais l’habitude de l’appeler quelques fois et de lui dire “vous ont-ils encore réparé?” parce que nous avions ce genre d’humour ensemble.

«Il savait ce que je ressentais pour lui. Et il disait: ‘Non. Mais nous essayons autre chose maintenant ».»

