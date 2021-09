Les plus belles photos de l’anniversaire de bébé de Gigi Hadid et Zayn

Dua Lipa a également partagé une photo lors de la baby shower. Bien sûr, tout le monde couvre le visage de Khai, à la demande des parents, qui ont décidé de garder hors caméra l’identité de sa fille.

(Instagram @dualipa)

À cet égard, Gigi a écrit une lettre ouverte aux photographes, à la presse et aux fans en juillet : « Notre souhait est que vous puissiez choisir comment vous partager avec le monde lorsque vous êtes majeur, et que vous puissiez vivre une enfance aussi normale que possible. possible, sans se soucier d’une image publique qu’elle n’a pas choisie.