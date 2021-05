Les plus de 35 ans se verront offrir des jabs cette SEMAINE, dit Matt Hancock

Le gouvernement accélère la deuxième injection pour les personnes vulnérables et a intensifié le déploiement du vaccin dans les zones à taux élevé de variante du coronavirus indien.

On craint que la nouvelle souche soit environ 50% plus transmissible et la variante Kent.

“La semaine prochaine, nous allons ouvrir la vaccination aux 35 ans et plus à travers le pays, car il ne s’agit pas seulement d’accélérer le programme de vaccination à Bolton, il s’agit d’aller aussi vite que possible dans tout le pays”, at-il mentionné.

Le ministre du Cabinet a déclaré qu’il y avait maintenant plus de 1 300 cas de la soi-disant variante indienne au total et qu’elle devenait «la souche dominante» dans des régions comme Bolton et Blackburn dans le nord-ouest.

«Cela signifie que nous pouvons rester sur la bonne voie avec notre stratégie d’utilisation du vaccin pour faire face à la pandémie et nous ouvrir soigneusement et prudemment, mais nous devons être vraiment très vigilants face à la propagation de la maladie», a-t-il déclaré à Sophy Ridge On de Sky. Dimanche.

«Nous sommes convaincus que le vaccin réussira.»

Il a exhorté les gens à se présenter pour se faire vacciner, arguant que la «grande majorité» des personnes à Bolton à l’hôpital avec la nouvelle variante ont été éligibles pour le vaccin mais ne l’ont pas prise.

M. Hancock a déclaré que le gouvernement déciderait le 14 juin si toutes les restrictions légales peuvent être levées lors de la dernière étape de la feuille de route hors verrouillage le 21 juin.