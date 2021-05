Les plus de 70 ans ne devraient PAS être testés pour prouver qu’ils sont aptes à conduire – résultats d’un sondage | UK | Nouvelles

En vertu des règles actuelles, les conducteurs doivent renouveler leur permis avec la DVLA lorsqu’ils atteignent 70 ans. Un sondage ultérieur auprès de plus de 8 000 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la grande majorité pense que les plus de 70 ans ne devraient pas avoir besoin de prouver leur aptitude derrière le la roue. L’enquête a eu lieu le 2 mai de 12h45 à 22h et a demandé à 8231 lecteurs en ligne, les plus de 70 ans devraient-ils être testés pour prouver qu’ils sont aptes à conduire?

Un énorme 80% (6 596) des personnes interrogées estiment qu’elles ne devraient faire l’objet d’aucun chèque et ont voté «non»

Seulement 19 pour cent (1 540) des participants étaient en faveur de la proposition et ont voté «oui».

Pendant ce temps, les un pour cent restants (95) n’étaient pas sûrs et ont dit qu’ils ne savaient pas.

Un certain nombre de passionnés d’Express.co.uk ont ​​fait part de leur opinion dans les sections commentaires de l’histoire du sondage.

Un lecteur a écrit: «Je pense qu’il est plus raisonnable que les« garçons de course »doivent prouver à quel point ils sont capables… Les compagnies d’assurance calculent le risque; Alors pourquoi 18 à 25 ans doivent-ils payer des milliers alors que les 75 ans paient par centaines pour la même voiture? »

Un deuxième a commenté: «Ce ne sont pas les plus de 70 ans qui sont la principale cause d’accidents.

«Avant d’être soumis à des couvre-feux et à des restrictions de voyage, les personnes les plus susceptibles de provoquer des accidents devraient peut-être être sanctionnées, c’est-à-dire les moins de 30 ans.»

Un troisième a ajouté: «Pourquoi faire de la discrimination fondée sur l’âge? Il y a des conducteurs incompétents et dangereux dans tous les groupes d’âge. Peut-être que tous les conducteurs devraient être obligés de repasser l’examen de conduite tous les cinq ans. »

Pendant ce temps, un quatrième a déclaré: «Je pense que c’est une idée raisonnable. Même si je pense que la plupart des conducteurs plus âgés sont en fait PLUS prudents lorsqu’ils conduisent même s’ils conduisent plus lentement. »

Il a également suggéré que les personnes de plus de 80 ans devraient être soumises à des contrôles physiques annuels pour prouver qu’elles sont aptes à conduire.

Actuellement, les automobilistes doivent renouveler leur permis auprès de la DVLA lorsqu’ils atteignent 70 ans.

Ils doivent déclarer s’ils ont développé des conditions ou des maladies qui pourraient affecter leur capacité à contrôler un véhicule.

Ceux qui ne satisfont pas aux normes de l’autorité risquent de voir leur renouvellement de licence refusé.