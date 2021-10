Les plus grandes annonces de DC FanDome

DC Comics et Warner Bros. ont organisé leur deuxième Fandome annuel

Le Batman montre le héros graveleux de Robert Pattinson

Nous avons enfin une deuxième bande-annonce pour The Batman (et FanDome a enregistré la révélation pour la toute fin de la journée). Nous ne savons même pas s’il pense qu’il est un héros, mais Batman de Pattison est définitivement en train de vivre des choses. Nous n’en avons pas appris beaucoup plus sur les personnages de l’interprétation de Matt Reeves de la saga de Dark Knight. Mais la bande-annonce montrait une Selina Kyle / Catwoman qui semblait être un maître des déguisements, et un Riddler avec une ambiance beaucoup plus effrayante que ce que nous avons vu dans les itérations précédentes. Après plusieurs retards liés à la pandémie, The Batman arrive en salles le 4 mars 2022.

Un premier aperçu de Dwayne Johnson en tant qu’anti-héros Shazam Black Adam



Black Adam de Dwayne Johnson est en développement depuis des années, mais le film à longue gestation est enfin presque là, et a une bande-annonce montrant non seulement le personnage de Johnson, mais aussi plusieurs membres de la Justice Society of America qui feront leur débuts. Johnson lui-même a fait une apparition à FanDome et a déclaré qu’il était « né pour jouer Black Adam », avant de présenter une scène du film, qui a vu des archéologues (qui devraient mieux savoir, franchement) frapper Black Adam avec une explosion d’électricité. En retour, il désintègre un gars, attrape une balle dans les airs, puis lévite. Johnson a tweeté le clip samedi.

Black Adam sort en salles le 29 juillet 2022

Suicide Squad: Kill the Justice League a une révélation de gameplay

Annoncé lors du FanDome de l’année dernière et du premier jeu de Rocksteady Studios, l’équipe derrière le bien-aimé Batman: Arkham depuis près de six ans, Suicide Squad: Kill the Justice League a obtenu une révélation de gameplay appropriée lors de l’événement de cette année. Le jeu devrait faire ses débuts sur Xbox Series X / S, PlayStation 5 et PC en 2022.

The Flash taquine un effondrement multiversal

Il n’y a pas que Marvel qui s’aventure dans le multivers ces jours-ci: le très retardé The Flash a un aperçu de FanDome, apportant non seulement le héros ultra-rapide d’Ezra Miller, mais aussi le retour des versions de Ben Affleck et Michael Keaton de Batman. Keaton fait la voix off pour le teaser qui comprend un aperçu de l’incontournable capot de Batman à la fin. Il devrait sortir en salles le 4 novembre 2022.

Au début des coulisses, regardez les suites d’Aquaman et Shazam

Ni Aquaman and the Lost Kingdom ni Shazam !: Fury of the Gods était tout à fait prêt pour les heures de grande écoute, mais DC a montré quelques débuts dans les coulisses des deux suites, qui continueront les aventures du héros aquatique musclé de Jason Momoa et de Zachary Levi / Asher Angel’s Shazam. Le Shazam ! Le teaser de la suite a donné un aperçu de Rachel Zegler, Helen Mirren et Lucy Liu comme un ensemble de nouveaux méchants.

Une plongée profonde dans Gotham Knights



Pendant que Rocksteady travaille sur son jeu Suicide Squad, Warner Bros. Games Montréal poursuit les aventures de style Arkham dans Gotham Knights, qui devaient initialement sortir en 2021 avant d’être reportées à 2022. Les joueurs pourront faire équipe en tant que Batgirl, Nightwing, Robin et Red Hood dans un RPG d’action en monde ouvert lorsque le jeu arrivera l’année prochaine.

Peacemaker obtient une bande-annonce avant ses débuts sur HBO Max

Le personnage de Peacemaker de John Cena – présenté dans The Suicide Squad de l’été – obtient sa propre émission HBO Max, où il essaiera d’apporter la paix dans le monde (peu importe la violence que cela prend.) La première bande-annonce montre cet écrivain et réalisateur James Gunn n’abandonne pas le mélange unique de comédie violente du film, et Cena est étonnamment attrayant et drôle dans le teaser. Si vous avez toujours eu envie de voir Cena dans ses collants, vous avez de la chance (sinon, vous êtes prévenu). Oh et aussi il reçoit un câlin d’un aigle qui est aussi idiot/génial que cela puisse paraître. Peacemaker fera ses débuts sur HBO Max le 13 janvier.

Beaucoup de bandes-annonces d’émissions de télévision DC

Fandome a taquiné les nouvelles saisons de Batwoman, The Flash, Superman & Lois, Supergirl, Legends of Tomorrow, Stargirl, en plus de l’animation Aquaman: King of Atlantis et Harley Quinn, la préférée des fans. Et Young Justice, Titans et Doom Patrol ont également été renouvelés pour de nouvelles saisons sur HBO Max. Les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Young Justice sont déjà en streaming.

Nous avons également jeté un œil à la bande-annonce d’une nouvelle émission sur la CW d’Ava DuVernay : Naomi, sur une adolescente qui n’est pas encore au courant de son statut de super-héroïne. Il met en vedette Kaci Walfall dans le rôle de Naomi et fera ses débuts l’année prochaine.

DC/Warner Bros

Un aperçu des coulisses du Batman animé de HBO Max : Caped Crusader



Annoncé plus tôt cette année comme une «réimagination» noire du personnage, le nouveau spectacle vient de JJ. Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm. La première bande-annonce montrait le style artistique unique, mais Timm, qui a travaillé sur Batman: The Animated Series et Batman Beyond, a déclaré que le spectacle ne serait pas en noir et blanc, cependant.

« Ma version d’ascenseur de ce spectacle est qu’il s’agit plus de Batman: The Animated Series que Batman: The Animated Series », a-t-il déclaré. « Dans le monde de Bruce, dans cette nouvelle itération, c’est juste Batman en ce moment. La Justice League n’existe pas, il n’y a pas d’autres super-héros. C’est Batman. Vous regardez cette silhouette solitaire nager dans le puisard de Gotham. C’est Batman, seul.