Les plus grandes banques américaines et européennes s’opposent aux nouvelles règles strictes de Bâle sur le Bitcoin ⋆ ZyCrypto

JPMorgan, Deutsche Bank et d’autres banques de renommée mondiale se sont opposées aux nouvelles réglementations bancaires qui les obligeraient à égaler un dollar de capital pour chaque dollar de bitcoin qu’elles détiennent.

Les règles de Bâle exigent traditionnellement des banques qu’elles attribuent des pondérations de risque aux différents types d’actifs qu’elles détiennent. Le résultat qui en résulte, à son tour, détermine les exigences de fonds propres globales pour chaque banque.

Selon les règles, les pondérations de risque pourraient aller de 0% pour les actifs à très faible risque comme une obligation souveraine tokenisée à 1250% pour les actifs extrêmement risqués.

Le comité BCBS basé en Suisse se compose d’un groupe de régulateurs des centres financiers les plus influents du monde. Il fixe des exigences minimales en matière de risque de capital afin de minimiser le risque de crédit.

BCBS : Bitcoin pose des « risques uniques » pour la stabilité financière mondiale

La Communauté de Bâle sur la supervision bancaire (BCBS) a proposé des règles strictes en matière de capital pour le bitcoin en juin 2021, a rapporté .. La proposition stipulait que les banques devaient mettre de côté suffisamment de capital pour couvrir intégralement les pertes sur les avoirs en bitcoins afin d’éviter une ruine financière due à l’insolvabilité.

Dans sa lettre de consultation, BCBS a déclaré que bien que de nombreuses banques soient prudentes dans leur approche des crypto-actifs, une croissance continue pourrait augmenter le risque pour la stabilité financière mondiale si les exigences financières ne limitent pas leur exposition.

Cela pourrait être déclenché par des cyberattaques, la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cependant, cette décision pourrait empêcher l’adoption généralisée de la cryptographie par les grands prêteurs.

Bâle a classé les stablecoins sur les crypto-actifs du groupe 1 liés à un actif traditionnel, comme le dollar ou le projet Diem Stablecoin proposé par Facebook.

Le deuxième groupe se compose d’actifs crypto comme Bitcoin avec des « risques uniques » qui pourraient faire l’objet d’un « traitement prudent prudent » et d’une pondération des risques de 1250%.

En vertu de ces réglementations, les banques devraient détenir un capital d’une valeur au moins ou égale à leur exposition au bitcoin ou à d’autres groupes d’actifs cryptographiques, y compris Ethereum. Cependant, le BCBS n’impose aucune réglementation aux banques directement. Au lieu de cela, il fixe les normes minimales à mettre en œuvre par ses membres, y compris la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne.

Banques : les règles strictes de Bâle ne sont pas nécessaires pour Bitcoin

Les règles, si elles sont adoptées, affecteront toutes les institutions bancaires traditionnelles cherchant à s’exposer au Bitcoin. En représailles, des membres de la Global Financial Markets Association (GFMA), dont JPMorgan, Deutsche Bank et cinq autres, ont publié mardi une lettre s’opposant à la nouvelle réglementation, selon un rapport du Wall Street Journal.

Les banques ont déclaré qu’elles trouvaient les propositions de la consultation tellement “trop ​​conservatrices et simplistes” car elles interdiraient aux banques de participer au marché des crypto-monnaies. Ils ont ajouté qu’un tel poids à haut risque n’était pas nécessairement pour Bitcoin.

La lettre a été signée par la Global Financial Markets Association, le Financial Services Forum, la Futures Industry Association, l’International Swaps and Derivatives Association, l’Institute of International Finance et la Chambre de commerce numérique.