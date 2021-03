Les plus grandes citations de Kim Kardashian sur la maternité

Fière maman! Kim Kardashian et Kanye West a commencé à faire grandir sa famille en 2013, et la star de télé-réalité ne cesse de parler de ses enfants depuis.

L’ancien couple, qui a commencé à vivre séparément en 2020 avant de demander le divorce en février 2021, a d’abord accueilli leur fille North, suivi de Saint en 2015 et de Chicago trois ans plus tard. Le psaume est arrivé en 2019. Alors que la magnat du maquillage portait ses deux premiers bébés, elle a accueilli son troisième et quatrième par mère porteuse après que son médecin eut averti qu’une porteuse gestationnelle était l’option la plus sûre pour elle et son enfant.

C’est parce que le L’incroyable famille Kardashian star a déjà souffert d’une condition dangereuse appelée placenta accreta, qui se produit lorsque le placenta se fixe trop profondément dans la paroi utérine. Kardashian l’a décrit sur son blog en 2017.

«Mon médecin a dû mettre tout son bras en moi et détacher le placenta avec sa main, en le raclant de mon utérus avec ses ongles», a écrit la native de Los Angeles à propos de sa première naissance. «Comme c’est dégoûtant et douloureux. Ma mère pleurait; elle n’avait jamais rien vu de tel auparavant. Mon accouchement a été assez facile, mais passer par là – ce fut l’expérience la plus douloureuse de ma vie!

Elle a ajouté: «Ils m’ont donné une deuxième péridurale mais nous étions en course contre la montre, alors je devais juste faire face. Ils disent que c’est ce dont certaines femmes sont mortes à la suite d’un accouchement dans la journée, sans soins appropriés. Je suis très reconnaissant que mon médecin ait pu comprendre et résoudre le problème immédiatement. »

Même après tout cela, Kardashian devait encore subir deux chirurgies supplémentaires pour enlever les fragments restants et les tissus cicatriciels.

En plus de parler de ses complications à la naissance et de son parcours de maternité de substitution, la Maison de poupées L’auteur a également été franc avec ses fans sur les épreuves et les tribulations de la maternité.

