Dans une nouvelle série de Last Word on Football, nous revenons sur certaines des plus grandes controverses du football. Tout au long de la longue histoire du football, le jeu a vu beaucoup de grands joueurs, équipes et jeux. Cependant, le jeu a également connu son lot de controverses. Des matchs de mauvaise humeur, des objectifs bizarres et des décisions étranges parmi tant d’autres ont tous fait la une des journaux au fil des ans.

Dans la première partie, nous revenons sur la bataille de Bramall Lane.

Les plus grandes controverses du football

La bataille de Bramall Lane

Cela reste le seul match de l’histoire du football anglais à être abandonné en raison d’un manque de joueurs restant sur le terrain de jeu. Sheffield United a affronté West Bromwich Albion en mars de la saison de championnat 2001/02 et c’était un match que personne n’aurait pu prédire.

United est entré dans le match sans possibilité de promotion ou de relégation alors qu’Albion se battait pour une place en Premier League. Mis à part un incident entre un joueur de United, Georges Santos, et Andy Johnson d’Albion lors de la rencontre plus tôt dans la saison, peu de choses suggéraient que ce serait tout sauf un match de football normal avec un peu d’intensité.

Carton rouge numéro un

Le premier point d’éclair du match est survenu à seulement neuf minutes. Le gardien des Blades, Simon Tracey, a manipulé l’extérieur de la surface et a reçu un carton rouge direct. West Brom a pris une avance en première mi-temps et l’a doublé à la 63e minute. C’est à ce moment-là que le jeu a éclaté dans la controverse.

Carton rouge deux et trois

Une défaite 2-0 à domicile a incité le manager de United Neil Warnock à effectuer un double remplacement. Viennent ensuite Santos et Patrick Suffo. En quelques instants, Santos, qui a immédiatement cherché Andy Johnson, l’a trouvé et a envoyé le milieu de terrain dans les airs avec un défi à deux pieds. Cela s’est soldé par un carton rouge direct; cependant, une mêlée entre les deux groupes de joueurs avait déjà commencé. Dans le mélange, un coup de tête de son collègue remplaçant Suffo au deuxième buteur d’Albion, Derek McInnes, a entraîné un troisième carton rouge pour les Blades.

Jeu interrompu

West Brom a ensuite pris une avance de trois buts avant plus de controverse. Le milieu de terrain de United Michael Brown s’est blessé lorsqu’il a eu la chance d’être sur le terrain à la suite d’un mauvais tacle sur un joueur d’Albion. Peu de temps après, un autre joueur de Blades, Robert Ullathorne, a décidé qu’il ne pouvait plus continuer. Revenant à six hommes, l’arbitre n’avait pas le choix selon les règles d’arrêter le match à huit minutes de la fin.

Alors que tout le monde se demandait ce qui se passerait ensuite, avec une rediffusion possible, la Football League a décidé d’attribuer le match 3-0 à West Brom. United a également été condamné à une amende de 10 000 £. Santos, qui a causé la mêlée, a été banni de six matchs, Warnock refusant de sélectionner à nouveau le joueur.

Suffo, qui a été expulsé pour coup de tête, s’est également vu imposer une suspension de six matchs, une amende de 3 000 £ et, comme Santos, n’a plus été sélectionné par Warnock.

La bataille de Bramall Lane : ce qui a été dit

Le manager de West Brom, Gary Megson, a donné son point de vue sur les procédures peu de temps après l’abandon du match. Il a déclaré: «Certaines personnes leur ont dit de descendre, de sortir. Michael Brown n’a pas été blessé. Tout le monde l’a entendu, tout le monde sait ce qui se passait sur cette ligne.

«Je suis dans le football professionnel depuis 16 ans et j’ai 42 ans maintenant. Je n’ai jamais rien vu d’aussi honteux que ça. Il n’y a pas de place pour cela dans aucun jeu de football, encore moins dans le football professionnel. »

L’entraîneur de United, Neil Warnock, a simplement déclaré : « Je n’imagine pas que Gary va prendre un verre avec moi ce soir ».

