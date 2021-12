Les plus grandes histoires Android de 2021

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La clôture de 2021 n’est que dans quelques jours. En regardant en arrière sur l’année, nous avons vu beaucoup d’histoires importantes concernant Android, les smartphones et les autres produits technologiques que nous couvrons ici à Android Authority. Mais quels articles et sujets Android 2021 importaient le plus ? Eh bien, laissez-nous vous dire!

Nous avons les cinq meilleurs articles Android de 2021 ici. Nous avons également les sujets les plus chauds et les smartphones de l’année, comme l’ont appris vos habitudes de lecture sur le site. Nous utilisons les données de pages vues pour arriver à ces conclusions, cela devrait donc être assez objectif.

Promenez-vous avec nous dans le passé et voyons quels ont été les plus grands événements Android 2021 !

Top 5 des actualités sur Android en 2021

La principale histoire liée à Android en 2021 concerne les applications qui se bloquent un jour à gauche et à droite. Grâce à une mauvaise mise à jour Android System WebView publiée par Google en mars, les gens se sont réveillés pour découvrir que des applications apparemment sans rapport ne fonctionnaient pas correctement. Peu importe le téléphone que vous aviez ou la version d’Android sur laquelle vous vous trouviez. Heureusement, Google a publié une nouvelle mise à jour et tout est revenu à la normale.

En deuxième lieu, nous avons un article d’octobre sur la façon dont vous n’avez plus besoin d’émettre le mot clé « Hey Google » pour certaines commandes de l’Assistant Google. Besoin de répondre au téléphone ? Dites simplement « Répondre » ou « Refuser ». Vous pouvez faire la même chose pour les alarmes en disant « Snooze » ou « Stop ». Cela a dû être une excellente nouvelle pour beaucoup de gens car cet article était incroyablement populaire.

En troisième position, nous avons une nouvelle amusante d’août qui a fait des milliers de personnes très heureuses : Xiaomi rembourse les personnes qui ont acheté son premier téléphone. Le remboursement est venu sous forme de crédit en magasin, mais c’était quand même une bonne surprise !

Vous ne vous attendez peut-être pas au sujet le plus populaire sur Android Authority cette année. Incroyablement, ce sont des histoires liées au service de chat WhatsApp ! L’article le plus lu sur le site cette année concernant WhatsApp et plusieurs autres articles qui y sont liés étaient incroyablement populaires. Vous aimez vraiment WhatsApp, apparemment !

Alors que la popularité de WhatsApp peut être inattendue, le finaliste est tout à fait prévisible : Google. Qu’il s’agisse du lancement de la série Google Pixel 6, de l’actualité de Google Assistant ou d’informations sur diverses applications et services Google, vous adorez lire sur Google.

Les suspects habituels étaient tous des sujets brûlants cette année, notamment Google, Samsung, Xiaomi et OnePlus.

Des mentions honorables ici vont aux incontournables d’Android Authority : Samsung, Xiaomi et OnePlus. Nous devons également saluer LG, qui est devenu un sujet populaire au début de l’année lorsque nous avons découvert qu’il quittait l’industrie des smartphones.

Enfin, nous ne pouvons pas non plus ignorer la popularité de nos sondages. Qu’il s’agisse de nous demander votre opinion ou de vous communiquer les résultats d’un récent sondage, vous êtes toujours intéressé à voir ce que vos collègues lecteurs ont à dire. Dans notre liste des 20 meilleurs articles de l’année, sept d’entre eux sont soit des enquêtes, soit des articles sur les résultats d’enquêtes.

Les téléphones Android les plus populaires en 2021

Sans aucun doute, les smartphones les plus populaires de l’année pour les lecteurs Android Authority étaient les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Qu’il s’agisse de fuites, d’opinions ou simplement d’informations directes sur les téléphones, vous étiez au courant de tout ce qui concernait Pixel 6.

Bien sûr, les produits phares de Samsung en 2021 ont également généré d’énormes pages vues. La série Galaxy S21 est extrêmement populaire parmi nos lecteurs. Cependant, le fait que la série Pixel 6 ait éclipsé la série Galaxy S21 est certainement notable. Ayez peur, Samsung ! Ayez très peur.

Enfin, il y avait une poignée d’autres téléphones qui semblaient sortir de nulle part en termes de popularité. Notre article sur l’ampleur du désastre de la mise à jour Android 11 pour la série OnePlus 7 a été très important. D’autres téléphones plus anciens ont également connu un lectorat important, comme le Galaxy S10 et le Google Pixel 4a. Fait intéressant, l’annonce de la série Redmi Note 11 a très bien fonctionné, tandis que d’autres articles à ce sujet – y compris notre examen complet de la version mondiale connue sous le nom de Poco M4 Pro – n’ont pas fonctionné comme prévu.

C’est à peu près tout pour Android en 2021. Bonne et heureuse année à tous !

