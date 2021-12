Les plus grandes histoires de divertissement de 2021

Quelle année ça a été. De la réouverture des cinémas et une flopée de films qui leur reviennent enfin, aux émissions bien-aimées écourtées, et même à la controverse sur le tournage de Jeopardy, de tous les lieux, 2021 a été bourré de nouvelles sur l’industrie du divertissement.

Alors que l’année tire à sa fin, nous revenons sur les plus grands titres du divertissement – bons et mauvais. Bien qu’il y ait de quoi être excité (il y a deux autres films Knives Out en cours), il est difficile d’ignorer qu’il y a eu des choses malheureuses qui se sont également produites cette année, y compris ce qui pourrait très bien être un record pour les sorties de talents de la WWE .

Jetez un œil ci-dessous aux onze plus grandes histoires de divertissement de 2021 ci-dessous. Une fois que vous avez terminé, dites dans les commentaires ce que vous attendez avec impatience en 2022 !